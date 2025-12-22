Sfaturile astrologilor pentru decorarea casei de Crăciun

Multă lume se întreabă dacă există o „dată potrivită” pentru a începe pregătirile de Crăciun. Conform unui astrolog, nu este nevoie să te grăbești: așteptarea până la o anumită zi nu aduce ghinion, ba chiar poate aduce o energie pozitivă pentru sărbători, potrivit Expresss

Astrologul afirmă că decorarea casei nu este doar un ritual estetic, ci și un moment simbolic care poate influența atmosfera generală. Astfel, alegerea momentului potrivit pentru a împodobi bradul sau a aranja decorațiunile nu trebuie să fie motiv de stres.

Pentru cei care au tendința să amâne, vestea este încurajatoare: conform astrologului, există o perioadă optimă în care pregătirile de Crăciun se pot face fără probleme, dacă dacă nu este respectată această perioadă, ar putea aduce ghinion în casă.

așadar, pe măsură ce se apropie sezonul festiv, astrologii recomandă prudență în pregătirile pentru decorarea locuinței. În contextul în care Mercur retrograd este la sfârșitul lunii, este recomandat să amânați împodobirea casei. Mai exact, astrologul Inbaal Honigman a subliniat că cel mai potrivit moment pentru a instala decorațiunile este după încheierea acestei perioade, adică după 29 noiembrie.

Prima duminică din Advent (o sărbătoare mai ales de catolici, care debutează cu patru duminici înainte de ziua de Crăciun sau în duminica cea mai apropiată de 30 noiembrie), care coincide în mod tradițional cu începutul sezonului de decorare al sărbătorilor, se suprapune anul acesta cu 1 decembrie, oferind un moment simbolic pentru pregătirile festive.

Experta în astrologie Inbaal a explicat că, în 2025, ar fi indicat să se evite decorarea înainte de încheierea perioadei de retrogradare a lui Mercur, care se termină pe 29 noiembrie.

„Mercur retrograd este adesea asociat cu haos și neînțelegeri, așa că e mai sigur să amânați decorarea până după această dată”, a spus ea.

Astrologul a subliniat că influența stelelor nu se limitează doar la momentul decorării. Aceasta a recomandat să se folosească astrologia și pentru a decide perioada optimă pentru cumpărăturile de Crăciun. sugerând că, în 2025, este mai înțelept „să așteptați până în ultimul moment”.

Experta în astrologie recomandă ca în 2025 perioada ideală pentru cumpărăturile de sărbători să se întindă între 1 și 20 decembrie. „Vestea bună este că nu este nevoie să începeți prea devreme”, explică ea.

Ea atrage atenția și asupra cumpărăturilor în Mercur retrograd: „Acest fenomen poate afecta negativ comunicarea, ceea ce înseamnă că comenzile online, livrările, e-mailurile și apelurile telefonice ar putea întâmpina întârzieri sau probleme”, avertizează Inbaal.

În opinia sa, amânarea majorității cumpărăturilor pentru decembrie nu este doar o alegere practică, ci și responsabilă. Cadourile achiziționate până pe 21 decembrie, în perioada Săgetătorului, vor fi „plăcute”, în timp ce cumpărăturile efectuate după această dată, în sezonul Capricornului, vor fi mai frumoase, dar și mai scumpe. „Data de 21 decembrie reprezintă un prag rezonabil pentru a încheia achizițiile”, concluzionează ea.