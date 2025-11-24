Horoscopul lui Dom’ Profesor,  25 noiembrie 2025. Potopul

25 noiembrie

Pe 25 noiembrie s-au născut Lope de Vega, Andrew Carnegie, Karl Friedrich Benz, Tina Turner, Augusto Pinochet, George Vraca, Dumitru Carabăţ.

„Evenimentul Zilei” din ziua de 25 noiembrie 1988 a fost că o tânără britanică, pe nume Lorraine Miles, a făcut istorie juridică, obţinând prin tribunal o hotărâre definitivă şi irevocabilă de daune-interes, contra statului, de 25.108 lire, ceea ce în acele timpuri era o mică avere. Sursa: „Book of Days” pagina 584.

Mai mult, cazul era unul de viol, comis de un om al străzii asupra atrăgătoarei tinere, într-un loc public. În general astfel de cazuri sunt de domeniul dreptului penal şi sunt greu de probat şi instrumentat. Avocatul tinerei, britanic de origine română, a ales o strategie de atac neobişnuită, dar foarte convingătoare şi... legală!

În pledoaria sa, inspiratul avocat, a susţinut că violatorul, cât şi Lorraine sunt victime ale statului, ale autorităţilor locale, nepăsătoare, incompetente şi care nu asigură locuri de muncă şi securitatea necesară în spaţiul public. Şi că de aceea nu a recurs la penal, ci la civil!

Judecătorii tribunalului din Essex au admis pretenţiile reclamantei şi la sfârşit... au felicitat avocatul. Felicitări la care s-a alăturat şi publicul din sala tribunalului, care a aplaudat minute în şir, ca la teatru!

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, unul dintre indicatorii democraţiei este numărul de procese câştigate de persoane particulare contra statului. La noi... numai cu proprietăţile ne mai războim cu statul... de drepturile civile, nici vorbă! Adevărul este că românii încă nici nu prea ştiu ce este aceea democraţie şi ce drepturi dar şi ce obligaţii înseamnă!

Dar, ziua de 25 noiembrie a mai însemnat un eveniment important pentru istoria lumii. Cel puţin din punct de vedere al religiei iudeilor.

Savanţii în studiul Vechiului Testament au stabilit că acum exact 4.373 de ani, pe 25 noiembrie, a avut loc... Potopul. Mai precis, a început!

Dacii au avut şi ei, ca mai toate popoarele importante de pe glob, reprezentarea Potopului. De exemplu, în legenda Zefirei, se spune că frumoasa fată se trăgea din neam vechi, seminţie mândră ce era pe aceste pământuri de la Apele Mari, care cuprinseseră totul, doar vârful munţilor se mai vedea. De aici, şi Vasile Pârvan este de acord, putem stabili vechimea dacilor de cel puţin patru mii trei sute de ani. Dar am eu o bănuială că este vorba de o locuire neîntreruptă de zeci şi sute de mii de ani... că îi chemau agatârşi, sau geţi, sau daci...

Dar de ce, dacii? Pentru că ei sunt temelia noastră adevărată, tare, de granit, de silex, pe care să ne înălţăm, să construim viitorul!

Ştiu că materialismul primitiv sau cataleptic a învins, deocamdată, în România şi papa, caca, euro, sex, Audi, este universul majorităţii. Dar aştept ploaia... ploaia care să spele obrazul României!

Dar fără Potop, pentru că trebuie să ştiţi că Domnul Dumnezeu a promis că nu va mai îneca Pământul niciodată şi ca semn al legământului ne-a dăruit curcubeul, cele șapte culori, însemnul speranţei.

În altă ordine de idei, sau, în aceiași, Olla Pospichalova, transmite, din Praga:

Prima vizită la Praga a noului președinte polonez

Președintele Petr Pavel l-a primit luni la Castelul Praga pe omologul său polonez, Karol Nawrocki. Discuțiile s-au concentrat pe agresiunea rusă împotriva Ucrainei, precum și pe cooperarea în cadrul Uniunii Europene și NATO. Aceasta este prima vizită a lui Nawrocki în Republica Cehă de la preluarea mandatului, iar el este însoțit de soția sa, Marta.

Conform unor informații anterioare ale agenției de știri poloneze PAP, K. Nawrocki urma să se întâlnească și cu Andrej Babiš, președintele mișcării ANO și probabil următorul prim-ministru. De asemenea, el va vorbi la Universitatea Carolină în cadrul unei conferințe despre Europa Centrală.

Palatul subliniază că relațiile dintre Republica Cehă și Polonia au fost caracterizate de stabilitate și continuitate în ultimii ani și că acestea au căpătat o nouă importanță de la izbucnirea războiului din Ucraina. Cele două țări cooperează, în special, în ceea ce privește instruirea soldaților ucraineni, care se desfășoară pe teritoriul polonez de către membri ai armatei cehe. „Punctele noastre de vedere privind politica externă și de securitate sunt foarte similare. În același timp, avem și numeroase contacte economice, deoarece Polonia este al doilea partener comercial al nostru ca mărime”, a declarat Petr Pavel.

Zăpada și gheața îngreunează condusul în Republica Cehă, luni.

Zăpada și gheața au provocat perturbări și accidente în Republica Cehă luni dimineață. Cele mai grave situații au avut loc pe autostrăzile D1 și D5. Potrivit autorității de transport, a existat o întârziere de aproximativ două ore pe D1 care se îndrepta spre Praga dinspre Jihlava. În multe părți ale țării, sosirea zăpezii a lăsat mai multe camioane și autobuze blocate pe versanți. Transportul public din Praga a fost, de asemenea, perturbat.

Serviciul meteorologic avertizează asupra unui risc constant de ninsoare și polei în următoarele zile.

Franța: Daniel Křetínský gata să injecteze încă 300 de milioane de euro în grupul Casino

Omul de afaceri ceh Daniel Křetínský, principalul acționar al grupului francez de retail Casino, s-ar fi oferit să contribuie cu 300 de milioane de euro, potrivit presei franceze. Casino a anunțat luni că se întâlnește cu creditorii săi pentru a începe negocierile privind o nouă restructurare a datoriilor, a doua în mai puțin de trei ani.

Retailerul (Monoprix, Franprix, CDiscount etc.), care a intrat sub controlul miliardarului ceh în 2024, după ani de pierderi și datorii excesive, trebuie să ramburseze 1,4 miliarde de euro în martie 2027, sumă pe care speră să o reducă la 800 de milioane de euro, a anunțat acesta într-un comunicat de luni. Obiectivul este de a ajunge la un acord „până la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2026”, se arată în comunicat.

Angajamentul lui Daniel Křetínský reprezintă „o adevărată demonstrație de încredere în viitorul grupului” și în relevanța planului strategic pentru 2030 prezentat luni, a declarat Philippe Palazzi, CEO-ul grupului, în cadrul unei conferințe telefonice.

iRozhlas: Compania cehă care a furnizat drone Ucrainei, sub controlul poliției

O companie cehă care a vândut drone Ucrainei la un preț de aproape douăzeci de ori mai mare decât cel de achiziție și a trimis banii în China este investigată de Unitatea Națională de Combatere a Criminalității Organizate (NCOZ), care o suspectează de evaziune fiscală.

Conform mai multor surse de încredere legate de anchetă, citate de iRozhlas, compania cehă Reactive Drone a vândut drone chinezești Ucrainei în 2023 la un preț de zece ori mai mare decât prețul de achiziție, iar un an mai târziu, la un preț de douăzeci de ori mai mare, a depus profiturile în conturi bancare chinezești. Poliția a acuzat nu doar compania în sine, ci și managerul și contabilul acesteia, de fraudă fiscală.

Raport meteo

Puțină ninsoare în plus, sau chiar lapoviță dimineața și temperaturi între 0 și 2°C: acestea sunt prognozele pentru ultima marți din noiembrie la Praga.

La Praga, primele sunete ale unui clopot turnat din arme importate din Ucraina

Fabricat de o turnătorie olandeză din resturi de arme din Ucraina și inaugurat în iunie anul trecut de Regina Olandei, „Clopotul Libertății” a fost recent sfințit și instalat în turnul Bisericii Sfântului Mântuitor din centrul Pragăi, în prezența ambasadorilor Olandei și Ucrainei.

O să le aflăm pe toate, că în Biblie se spune că nimic ascuns nu o să rămână aşa, aveţi speranţă şi tărie, mâine este o altă zi care ne aşteaptă cu ale ei, bune sau rele, dar care este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 25 noiembrie 2025

BERBEC Astăzi eşti calm şi ziua îţi aduce o atitudine justă faţă de cei din jurul tău. Fiecăruia, ce merită! Conjunctura arată că ai o puternică forţă emoţională, pe care trebuie s-o controlezi! Ai o idee, un proiect, sau important, sau la care ţii foarte mult, deci este important sentimental, şi nu ştii dacă eşti pe drumul cel mai bun. Ei bine, stelele spun că eşti! Horoscopul tau indica astazi relatii armonice cu cei nascuti in semne de foc si aer si nefavorabile cu semnele de pamant si apa.

TAUR Începe o perioadă mai densă, cu vreme urâtă. E momentul să-ţi faci timp şi pentru relaxare şi să te îngrijeşti. Tratamente de întreţinere, cosmetică, ceva fizioterapie, poate masaje... Egoismul bine temperat te salveaza astăzi de deceptii. Cu toate că gandeşti prin o anumita logica, trebuie să-ţi urmezi mai ales intuiţia şi să laşi dialectica pentru altă dată; pentru că, probabil, interesele personale primeaza.

GEMENI Nu prea ai chef de muncă, de efort! Eşti distrat şi îţi e gândul la cadouri, cozonaci, Crăciun şi Revelion. Foarte bine, poţi să faci de pe acuma pregătiri virtuale, Moş Niculae se apropie! Zi placută si favorabila pentru mai toate activitatile, dar nimic nu se poate asemui cu vizionarea unui film şi o cina la un restaurant bun! Aspectele horoscopului tău nu contrazic direcţia generală de dezvoltare a viitorului. Pare o perioadă lipsită de griji, plăcută, fără evenimente, fapte sau gesturi importante notabile – şi de aceea va trece repede, ca orice zi bună!

RAC O stare te cuprinde azi, nemotivat. În ciuda vremii, ai o dorinţă de plimbare, de muzică, de vorbe cu prietenii. Dă curs acestor porniri, din ele se constituie starea de bine şi de sănătate! De la o vreme ai parerea ca toata lumea are ceva de impartit cu tine. Nu este adevărat! Adevărul este ca nu te poti concentra si că-ti scapă aspecte esentiale. Mai interesează-te şi de cele ale sufletului. Nu uita că nu ai un suflet, eşti un suflet care are un corp!

LEU Azi operezi o schimbare în abordarea relaţiilor umane. Până acum te bazai mai mult pe latura emoţională, de azi încerci să fii mai raţional şi mai logic! Poţi să obţii mai multă stabilitate. Evită să mai aprinzi ţigaretă după ţigaretă – fumatul este o plăcere sofisticată, nu un obicei nervos. Seara plăcută şi relaxantă. Anumite zâmbete cu subânţeles şi bătai pe umar te ajuta sa tragi concluzia că lucrurile încep să meargă spre bine, în cercul tău, în anturaj dar şi în dragoste.

FECIOARĂ Ai o zi mai grea, mai dificilă, dar din fericire, cei dragi, familia, partenerul, prietenii te fac să uiţi repede greutăţile! Nu te mai gândi la eşecuri şi nerealizări, mâine e o altă zi! Evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile pe termen lung în relaţiile sentimentale făcute astăzi se vor dovedi, paradoxal, foarte profitabile... Leagă-te la cap pentru ca o să te doara! Ceva migrene astazi din cauza unor tensiuni neaşteptate in anturaj. Le rezolvi cu diplomatie si treci mai departe.

BALANTĂ Astăzi îţi cultivi cu bună ştiinţă o imagine misterioasă şi plină de secrete. Este bine, după cum spunea Nietzsche, oamenii sunt nişte „animale curioase”, aşa poţi să devii centrul atenţiei! Chiar dacă „nimc nu este important”, dupa cum spune Kabbala, astăzi poţi realiza multe, lua decizii importante, clarifica nişte probleme. Seara îţi aduce o surpriză. Fii originalul original! Asăzi trebuie doar să zici mulţumesc, pentru că treci printr-o perioada in care ajutorul vine de unde nici macar nu te asteptai!

SCORPION Nu fii prea critic, cu alţii, sau chiar cu tine! Înlocuieşte reproşurile cu un zâmbet şi o propunere de colaborare. Oferă-ţi o pauză binevenită în climatul de agresivitate şi încrâncenare! Nimeni nu este chiar aşa de stupid incat sa faca in mod conştient şi premeditat o actiune contrară intereselor proprii. Astăzi - nu e rău deloc... Se poate spune, dupa configuratia astrologică, ca te bucuri de o zi întreagă de influenţe favorabile in sensul ca nu o sa ai nici un necaz mare ! De ceva timp incerci sa faci fata unei enervari fară motiv. Probabil este doar presiunea atmosferica şi vremea cenuşie...

SĂGETATOR Sunt momente când ai dori să urlii ca lupii, ca să te descarci! Încă nu te-ai hotărât dacă unii dintre colegii tăi sunt proşti de crapă pietrele, sau răi ca nişte demoni scăpaţi din infern! Primesti o veste… total lipsita de sens. Poate unde ziua este slab aspectata astrologic, sau cam aşa ceva. Sau poate unde peste tot este haos şi nepăsare. Interesul poartă fesul. Viaţa e o permanenta infruntare de interese, aşa incât trebuie să ai şi puţin noroc în promovarea scopurilor.

CAPRICORN Astăzi ai o mulţime de gânduri şi idei în ceea ce priveşte promovarea intereselor tale prin comunicare. Nu eşti mulţumit de dinamica veniturilor tale şi doreşti să îmbunătăţeşti situaţia. Astazi ai ceva important de lucru. Nu chiar ce-ţi doreai, dar până la urmă activitatea este… activitate! O zi excelentă pentru sentimentalul din tine. Iti prieşte orice discutie la o cafea (sigur, dacă se repară automatul de cafea) si mai lasi deoparte nelinistea si suspiciunea permanenta. Râzi, fă haz de necaz, pentru ca râsul este ultima reduta impotriva prostiei şi a haosului!

VARSĂTOR Eşti iritat, ca un arici furios, de vreme şi de veştile primite. Trebuie să nu duci enervarea acasă, lasă lucrurile negative pe prag. Este inutil să-i superi pe cei dragi, care ţin la tine! Ziua e favorabilă oricărei iniţiative! Dar, atenţi, portofelul nu-i sac fără fund! Sau cardul, chiar daca este pe debit. Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investesti utopic in propria imagine.

PEŞTI La muncă nu ai spor, orice ai face. Aşa că astăzi, marți, trei ceasuri rele, nu te implica în decizii şi întâlniri importante. Încearcă să treci rapid şi uşor prin dimineaţă şi oferă-ţi o seară plăcută şi relaxantă! Experienţa bate mai intotdeauna iscusinţa! O calatorie sau o deplasare, pentru un oarecare procent dintre nativi – pe vremea asta care trage la somn, mai bine, nu! Mai bine amână! Nimic din ce a fost nu mai este, dar viitorul este plin de speranţe. Trebuie sa te folosesti de bagajul de informatii din trecut ca sa rezolvi o situatie prezenta. Nu ai liniste pentru că eşti in urmă cu multe treburi. Fă-ţi un plan, cere ajutor!