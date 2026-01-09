Social

Unde să arunci brazii de Crăciun după sărbători. Riști amenzi dacă nu respecți legea

Comentează știrea
Unde să arunci brazii de Crăciun după sărbători. Riști amenzi dacă nu respecți legeaSursa foto iStock
Din cuprinsul articolului

Unde să arunci brazii de Crăciun după sărbători. Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) a emis, vineri, recomandări pentru cetățeni privind eliminarea brazilor de Crăciun după sărbători. Autoritatea atrage atenția că aruncarea acestora de la etaj sau în spațiile publice este interzisă, fiind extrem de periculoasă atât pentru oameni, cât și pentru mașinile parcate în apropierea blocurilor.

Unde să arunci brazii de Crăciun după sărbători

„O dată cu trecerea Sărbătorilor, începe evacuarea brazilor din apartamente, însă prea des aceștia ajung aruncați pe alei, parcări sau lângă stâlpi. Brazii sunt un material reciclabil valoros și trebuie colectați corect, pe platformele special amenajate, pentru ca firmele de salubritate să-i predea reciclării”, a declarat Raluca Giorgiana Dumitrescu, președintele ANPM.

Reprezentanții instituției recomandă ca brazii să nu fie aruncați pur și simplu de la balcon sau geamuri. Această practică este extrem de riscantă și poate provoca accidente grave sau pagube materiale.

brad gunoi

Sursa foto iStock

Cum să pregătiți bradul pentru reciclare

Pentru a facilita reciclarea și a evita murdăria în locuințe sau pe scări, ANPM sugerează împachetarea brazilor în saci mari din plastic, începând de la baza lor. „Brazii trebuie curățați de beteală, globuri și alte ornamente pentru a putea fi reciclați corect”, au mai transmis reprezentanții instituției.

Catedralele gotice, proiecte întinse pe secole. Care sunt mecanismele care le-au făcut posibile
Catedralele gotice, proiecte întinse pe secole. Care sunt mecanismele care le-au făcut posibile
Rusia pierde generalii. Câţi au fost ucişi de la invazia pe scară largă
Rusia pierde generalii. Câţi au fost ucişi de la invazia pe scară largă

Persoanele care locuiesc la curte pot folosi brazii într-un mod util: rumegușul rezultat din mărunțirea lor poate fi folosit pentru protecția rădăcinilor copacilor împotriva bolilor și dăunătorilor, pentru grătar sau ca element decorativ natural în grădină.

Colectarea și recompensele pentru cetățeni

ANPM atrage atenția că retailerii mari organizează, de asemenea, puncte de colectare a brazilor uscați, oferind vouchere valorice celor care predau brazii achiziționați de la magazinele respective. „Este o variantă avantajoasă pentru buget și încurajează reciclarea responsabilă a materialului vegetal”, explică reprezentanții instituției.

Autoritățile recomandă cetățenilor să respecte aceste măsuri pentru siguranța personală, pentru protecția mediului și pentru eficiența procesului de reciclare.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:57 - Catedralele gotice, proiecte întinse pe secole. Care sunt mecanismele care le-au făcut posibile
23:51 - Autorităţile de la Kiev cer locuitorilor să părăsească oraşul
23:38 - Unde să arunci brazii de Crăciun după sărbători. Riști amenzi dacă nu respecți legea
23:29 - Rusia pierde generalii. Câţi au fost ucişi de la invazia pe scară largă
23:22 - Șoferiță amendată în Alba, după ce a circulat iarna cu anvelope de vară
23:15 - Fonduri europene sub semnul întrebării. Nicușor Dan retrimite legea la Parlament

HAI România!

Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89

Proiecte speciale