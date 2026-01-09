Unde să arunci brazii de Crăciun după sărbători. Riști amenzi dacă nu respecți legea

Unde să arunci brazii de Crăciun după sărbători. Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) a emis, vineri, recomandări pentru cetățeni privind eliminarea brazilor de Crăciun după sărbători. Autoritatea atrage atenția că aruncarea acestora de la etaj sau în spațiile publice este interzisă, fiind extrem de periculoasă atât pentru oameni, cât și pentru mașinile parcate în apropierea blocurilor.

„O dată cu trecerea Sărbătorilor, începe evacuarea brazilor din apartamente, însă prea des aceștia ajung aruncați pe alei, parcări sau lângă stâlpi. Brazii sunt un material reciclabil valoros și trebuie colectați corect, pe platformele special amenajate, pentru ca firmele de salubritate să-i predea reciclării”, a declarat Raluca Giorgiana Dumitrescu, președintele ANPM.

Reprezentanții instituției recomandă ca brazii să nu fie aruncați pur și simplu de la balcon sau geamuri. Această practică este extrem de riscantă și poate provoca accidente grave sau pagube materiale.

Pentru a facilita reciclarea și a evita murdăria în locuințe sau pe scări, ANPM sugerează împachetarea brazilor în saci mari din plastic, începând de la baza lor. „Brazii trebuie curățați de beteală, globuri și alte ornamente pentru a putea fi reciclați corect”, au mai transmis reprezentanții instituției.

Persoanele care locuiesc la curte pot folosi brazii într-un mod util: rumegușul rezultat din mărunțirea lor poate fi folosit pentru protecția rădăcinilor copacilor împotriva bolilor și dăunătorilor, pentru grătar sau ca element decorativ natural în grădină.

ANPM atrage atenția că retailerii mari organizează, de asemenea, puncte de colectare a brazilor uscați, oferind vouchere valorice celor care predau brazii achiziționați de la magazinele respective. „Este o variantă avantajoasă pentru buget și încurajează reciclarea responsabilă a materialului vegetal”, explică reprezentanții instituției.

Autoritățile recomandă cetățenilor să respecte aceste măsuri pentru siguranța personală, pentru protecția mediului și pentru eficiența procesului de reciclare.