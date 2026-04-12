O tânără a transformat deșeurile în bijuterii de lux. Beyoncé, Madonna și Rihanna, printre vedetele care au purtat bijuteriile sale

Anabela Chan, în vârstă de 31 de ani, realizează bijuterii de lux folosind pietre prețioase create în laborator și materiale reciclate, transformând deșeurile în piese rafinate. Creatoarea își propune să influențeze direcția industriei și să încurajeze orientarea către reciclare.

Născută în Hong Kong și crescută la Paris înainte de a studia la Londra, Anabela Chan provine dintr-o familie de regizori. Încă din copilărie, a fost înconjurată de povești vizuale și experiențe care i-au dezvoltat simțul estetic.

Înainte de lansarea propriului brand, în 2013, a lucrat alături de Sir Richard Rogers, iar ulterior la casa de modă Alexander McQueen, unde s-a ocupat de designul de printuri și broderii. „Bijuteria este comoara supremă, o operă de artă realizată manual, fără anotimp, fără vârstă, purtătoare de amintiri și emoții”, a explicat Anabela Chan pentru revista A+.

Anabela Chan a devenit primul designer independent care a integrat pietre prețioase cultivate în laborator și metale reciclate într-un brand de lux. Într-una dintre colecțiile sale, a transformat aluminiul reciclat din doze de suc în bijuterii fine și a creat pietre colorate din pigmenți extrași din fructe și legume aruncate, pe care le-a combinat cu bio-rășini obținute din porumb, soia, agave și semințe de avocado.

„Aproape 40% din mâncarea disponibilă în Occident ajunge la gropile de gunoi. Așa mi-a venit ideea de a folosi pigmenți din fructe și legume aruncate”, a explicat ea pentru The Glossary.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Anabela Chan 🦋💎 (@anabelachan)

Fiecare piatră este fațetată și lustruită, astfel încât să păstreze culoarea și esența naturii. Colecțiile Chlorophyll și Mermaid’s Tale includ perle tahitiene cultivate sustenabil și metale provenite din deșeuri oceanice, transformate în piese moderne. Printre materialele utilizate se numără chihlimbar obținut din frunze și crenguțe de toamnă, precum și cuarț roz, ametist, malachit și lapis lazuli realizate din resturi reciclate.

Bijuteriile create de Anabela Chan au fost purtate de mai multe celebrități, printre care Beyoncé, Madonna, Rihanna, Lady Gaga și Zoe Kravitz. Piesele semnate de designer au prețuri cuprinse între 3.000 și 12.000 de dolari.