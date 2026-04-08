Un regizor ucrainean, câștigător al premiului Oscar, șase nominalizări la premiile Emmy

Regizorul ucrainean Chernov, laureat al premiului Oscar, a primit șase nominalizări la cea de-a 47-a ediție anuală a premiilor Emmy pentru documentarul său „2000 de metri până la Andriivka”, informează united24media.

Nominalizările au fost anunțate de Academia Națională de Arte și Științe ale Televiziunii, instituția care desemnează câștigătorii într-o varietate de categorii și recompensează performanțele din domeniul filmelor de știri și documentare.

Potrivit Suspilne Culture, ediția din acest an a reunit peste 2.000 de producții, toate lansate inițial în 2025, iar procesul de selecție a implicat votul a peste 900 de specialiști din industrie.

Documentarul se regăsește pe lista scurtă la șase categorii majore:

Cel mai bun documentar de actualitate,

Cel mai bun documentar,

Cel mai bun scenariu,

Cea mai bună regie,

Cea mai bună imagine,

Cel mai bun montaj.

Președintele și directorul general al Academiei, Adam Sharp, a evidențiat că lista nominalizaților din acest an reflectă o diversitate remarcabilă de voci și perspective, capabile să influențeze direcția viitoare a filmului de știri și documentar. Potrivit acestuia, producțiile selectate contribuie semnificativ la o mai bună înțelegere a marilor teme globale.

La rândul său, Christine Chin, responsabilă de divizia de premii pentru documentare, a remarcat varietatea formelor narative abordate. Ea a subliniat că proiectele nominalizate acoperă un spectru larg, de la relatări intime și personale până la investigații istorice de amploare, care pun sub semnul întrebării perspectivele tradiționale și aduc în prim-plan voci mai puțin auzite.

Documentarul realizat de Chernov se află în competiție alături de producții internaționale diverse, înscrise în mai multe categorii. Temele abordate de acestea includ represiunea politică, crizele de mediu, conflictele armate și lupta pentru justiție socială.

Gala Premiilor Emmy dedicate știrilor și documentarelor este programată să se desfășoare la New York, pe durata a două zile. Premiile pentru categoriile de știri vor fi acordate pe 27 mai, iar cele pentru documentare pe 28 mai, la Frederick P. Rose Hall de la Jazz at Lincoln Center.

Nominalizările la premiile Emmy vin să consolideze recunoașterea internațională de care se bucură tot mai mult creațiile lui Mstislav Chernov, confirmând impactul și relevanța muncii sale în zona documentarului.

Anterior, cineastul a fost recompensat cu premiul Writers Guild of America pentru cel mai bun scenariu de documentar, datorită producției „2000 de metri către Andriivka”. În competiție s-au aflat titluri importante, precum „Becoming Led Zeppelin” și „White with Fear”, ceea ce subliniază nivelul ridicat al competiției.

De asemenea, Chernov a fost distins împreună cu directorul de imagine Alex Babenko de către Societatea Americană a Cinematografilor, la categoria dedicată documentarelor, pentru contribuția lor vizuală remarcabilă.

Filmul urmărește parcursul unui pluton ucrainean care înaintează printr-o zonă forestieră puternic fortificată, în încercarea de a recuceri satul Andriivka, considerat un punct strategic, din mâinile forțelor ruse.

Aflat în mijlocul acțiunii, regizorul surprinde îndeaproape înaintarea soldaților printr-un peisaj devastat, unde fiecare pas reflectă incertitudinea și presiunea constantă a conflictului.

Proiectul a început în septembrie 2023 și s-a desfășurat pe parcursul a aproape un an și jumătate. În linie cu lucrările sale anterioare, Chernov a realizat documentarul în colaborare cu Frontline și Associated Press, punând accent pe relatarea directă a invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.