Netflix anunță lansarea „Sitting Bull”, proiectul produs de Leonardo DiCaprio

Platforma Netflix a anunțat oficial data de lansare pentru producția „Sitting Bull”, un proiect susținut de actorul și producătorul Leonardo DiCaprio. Informația confirmă intrarea filmului în calendarul de premiere al gigantului de streaming, după o perioadă în care detaliile legate de debut au fost limitate.

Unul dintre titlurile de referință incluse în colecția „HISTORY Honors 250” urmează să ajungă pe Netflix, în urma unui nou acord de licențiere semnificativ încheiat cu A+E Networks.

În acest context, platforma de streaming își extinde portofoliul cu mai multe producții de la HISTORY Channel, printre care și documentarul-eveniment „Sitting Bull”, apreciat de critici și produs de Leonardo DiCaprio, laureat al premiuluiOscar.

Potrivit informațiilor confirmate, documentarul integral „Sitting Bull” va putea fi urmărit pe Netflix în Statele Unite începând de luni, 13 aprilie 2026, marcând astfel debutul oficial al producției pe platformă.

Lansarea face parte dintr-un val atent selectat de conținuturi provenite de la HISTORY Channel, programate să fie disponibile în această primăvară.

Difuzat pentru prima dată în mai 2025 ca un eveniment televizat de patru ore, documentarul „Sitting Bull” explorează viața remarcabilă a legendarului lider Lakota. Producția, realizată de Appian Way Productions și Stephen David Entertainment, combină interviuri cu experți și scene dramatizate cu un buget generos, oferind o experiență cinematografică autentică.

Povestea urmărește transformarea lui Sitting Bull de la războinic tribal la lider spiritual și politic, care a reușit să unească națiunile native într-o alianță fără precedent.

Documentarul analizează momente definitorii din istoria americană, precum Bătălia de la Little Bighorn, participarea sa la spectacolele „Wild West” ale lui Buffalo Bill și lupta sa finală de a păstra tradițiile și modul de viață al poporului Lakota.

Un aspect deosebit al producției „Sitting Bull” este angajamentul față de reprezentarea autentică a comunității indigene. Echipa de filmare a colaborat îndeaproape cu IllumiNative și Creative Native Network pentru a asigura implicarea comunității Lakota atât în fața, cât și în spatele camerelor, garantând o abordare respectuoasă și informată a poveștii.

În documentarul „Sitting Bull”, naratorul este Mo Brings Plenty „Yellowstone), iar rolul lui Sitting Bull este interpretat de Michael Spears din „1923” și „ Dansează cu lupii”. Producătorii executivi ai serialului îi includ pe Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson, Phillip Watson, Crystal Echo Hawk și Stephen David.

„Sitting Bull” va fi difuzat alături de alte câteva titluri de renume de pe History Channel pe 13 aprilie, printre care: American Godfathers: The Five Families, The Men Who Built America: Frontiersmen, The Booze, Bets and Sex That Built America, America: Our Defining Hours.