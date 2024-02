Regizorul dramei Oppenheimer a obținut trofeul la Premiile Sindicatului Regizorilor

Christopher Nolan, regizorul dramei istorice „Oppenheimer”, a câştigat cel mai important trofeu decernat de Sindicatul regizorilor americani. Cineastul se bucură din plin de succesul incredibil pe care filmul l-a avut încă de la lansare.

Regizorul dramei Oppenheimer, troufeu la Premiile Sindicatului Regizorilor

Christopher Nolan a primit sâmbătă seară principala distincţie la Premiile Sindicatului Regizorilor din America. Acesta a avut parte de aprecierea publicului pentru drama Oppenheimer. De asemenea, Celine Song, regizoarea de la „Past Lives”, a câştigat Premiul Michael Apted pentru primul film.

„Voi continua să regizez filme cât de mult timp voi putea – promit să continui”, a spus Song.

Totodată, Mstyslav Chernov a fost premiat pentru documentarul „20 Days in Mariupol”, nominalizat la Oscar.

The Last of Us, premiu important ca categoria TV

În ceea ce privește categoria TV, Peter Hoar, regizorul serialului The Last of Us a câştigat un premiu pentru cel de-al treilea episod al dramei.

Christopher Storer, cel care a creat serialul The Bear, a câştigat pentru regia serialului de comedie de la Hulu. Sarah Adina Smith a primt o distincție pentru Lessons in Chemistry.

Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc la Beverly Hilton Hotel, iar gazda evenimentului a fost Judd Apatow.

Oppenheimer, record de vânzări

Drama istorică regizată de Christopher Nolan are în continuare un succes incredibil. La finalul anului trecut, creatorii acestuia au obținut peste 900 de milioane de dolari din vânzarea biletelor.

Film biografic urmărit deja de milioane de cinefili durează trei ore și surprinde un subiect greu al istoriei. În scenariu, părintele bombei atomice a fost pus în prim plan. De altfel, drama arată cum acesta a fost ajutat de mai multe minți luminate în misiunea de a crea bomba atomică. Cu toate că aveau o pregătire de excepție, creatorii acesteia au fost, la rândul lor, surprinși de capacitatea bombei.

Oppenheimer a fost desemnat cel mai bun film la Globurile de Aur.