Crăciunul pe rit vechi, sărbătorit în România. Hotelierii nu au dus lipsă de turiști

Pe 7 ianuarie 2026, credincioșii ortodocși din România și din alte țări au sărbătorit Crăciunul pe rit vechi. Sărbătoarea marchează Nașterea Domnului Iisus Hristos, iar data acesteia este stabilită după calendarul iulian. Crăciunul pe rit vechi a atras numeroși turiști în zonele montane și în câteva stațiuni balneare, iar Poiana Brașov și Sovata s-au numărat printre cele mai căutate. Conform informațiilor publicate pe Facebook de Primăria Brașov, părtiile au fost pline în ultimele zile.

Deși hotelierii se plângeau înainte de Sărbători că numărul rezervărilor a fost mai mic față de alți ani, turiștii nu au ocolit stațiunile montane de Crăciun și Revelion. Aglomerația nu s-a oprit odată cu trecerea în noul an. Maratonul cazărilor a continuat în Ajunul Crăciunului pe rit vechi, când hotelurile și pensiunile au fost din nou pline.

Turiștii au fost atrași de pachetele speciale de Crăciun pe rit vechi, care au inclus mese tradiționale, muzică populară și obiceiuri locale. Preparatele specifice, precum sarmalele, cârnații de casă și cozonacul, au fost nelipsite de pe mese:

Pe lângă români, în stațiuni au fost prezenți și turiști străini. Mulți au venit din Republica Moldova sau Serbia.

În timp ce unii și-au dorit să retrăiască atmosfera sărbătorilor după calendarul iulian, alții și-au dorit să se bucure de peisaje și să schieze.

„Am avut pensiunea full până după Revelion. Au fost două-trei zile mai slabe, însă acum avem oaspeți care sărbătoresc Crăciunul pe rit vechi. I-am așteptat cu preparate tradiționale. Pentru restul sezonului… sperăm să avem zăpadă în Poiană ca să vină turiștii”, ne-a spus administratorul unei pensiuni din Poiana Brașov.

Stațiunea a atras turiști interesați de centrele spa și de apele sărate, dar și familii care au preferat un sejur fără aglomerația specifică sărbătorilor de pe stil nou. Hotelierii spun că gradul de ocupare a fost bun, mai ales în intervalul 6–8 ianuarie.

Mulți vizitatori au ales sejururi scurte. Cele mai multe rezervări au fost pentru două sau trei nopți. Chiar și așa, unitățile de cazare au funcționat aproape de capacitate maximă.

„La noi a fost hotelul plin și nu ne putem plânge. Încă avem turiști care sărbătoresc și se bucură de această perioadă. La noi vin și pentru tratamente balneare”, ne-a spus reprezentanta unui hotel de trei stele din Sovata.

În cazul acestei unități de cazare cu bază de tratament, tariful cinci nopți de cazare a fost de 1860 de lei/loc în cameră dublă. Pe lângă cazare și masă, turiștii au avut acces la baza de tratament cu piscine încălzite.

Restaurantele și centrele de agrement au avut, la rândul lor, un număr crescut de clienți.

În comunitățile care urmează stilul vechi, Crăciunul este marcat prin colinde, mese festive și obiceiuri vechi. Praznicul este celebrat după calendarul iulian, introdus de Iulius Cezar în anul 45 î.Hr. Acesta a fost folosit timp de secole de Biserica Ortodoxă pentru stabilirea sărbătorilor.

În 1582, Papa Grigore al XIII-lea a introdus calendarul gregorian, ca soluție pentru corectarea erorilor acumulate față de anul solar. Din această cauză, între calendarul gregorian și cel iulian s-a creat un decalaj de 13 zile.