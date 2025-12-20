Cazare la Brașov pentru trei zile, 4.000 de lei. Internauții au luat foc

Un anunț de cazare pentru un apartament în Brașov în perioada de final a anului a făcut internauții să se revolte. Nu de alta, dar prețul a părut prea mare chiar și pentru cei cu care de mână.

Anunțul care a stârnit reacții care mai de care mai colorate a fost următorul: ”Liber de Revelion, apartament 3 Camere Centru Brașov, 3 nopți la 4.000 de lei”. Iar de aici s-a declanșat o adevărată avalanșă de comentarii.

Unul dintre ele făcea referire la vacanțe peste hotare. ”Cu 4000 lei faci revelionul la Barcelona, Roma sau Milano, nu la boschetăreala din Brașov”, a explicat internautul. Altcineva a întrebat ironic. ”All inclusive, nu? Vedere la Burj Khalifa?”, desigur că nu a primit răspuns.

Indignarea oamenilor a continuat. ”Ar trebui să devină ilegale astfel de postări mizerabile care întrec orice limită de bun simț”, a scris o altă persoană. ”Deci efectiv am cazare pentru 3 săptămâni în Tenerife, apartament 2 camere ( na, nu sunt 3), la 4500 lei. 3 săptămâni boss. Nu 3 zile”, a postat un alt internaut.

”Si dacă vreau doar să-l închiriez și nu să-l cumpăr cât e?”, a mai întrebat ironic un alt comentator. ”1500 lei, apartament, 5 nopți, Istanbul. La anul, poate Brașov”, a scris altcineva.

Alți turiști au explicat că în aceiași sumă au făcut un sejur în țări mult mai calde. ”Cu 4000 lei am fost anul trecut în Palma de Mallorca,7 zile, zbor+cazare inclusiv cheltuiala și ceva suveniruri”, a scris o altă persoană. ”În perioada 30 decembrie 2025-3 ianuarie 2026 excursii în Istanbul 380 € cu fel și fel de excursii inclusiv masă de revelion cu all inclusive trei nopți de cazare excursii pe Bosfor, etc.

Totul în prețul acesta”, a mai spus un alt internaut. Cert este că tradiția anuală ca prețurile să explodeze în această perioadă la închirieri, iată că este respectată. De altfel în zona de munte, cu greu mai găsești ceva de închiriat la un preț accesibil.