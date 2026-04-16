Comisia Europeană întârzie decizia privind jaloanele din PNRR-ul României

România încă nu a primit decizia finală a Comisiei Europene privind evaluarea îndeplinirii unor jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul cererii de plată numărul trei, unde fonduri în valoare de 809,4 milioane de euro au fost suspendate, potrivit informațiilor transmise de oficiali europeni și de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru Mediafax.

Procesul de evaluare este în continuare în desfășurare. Comisia Europeană nu a finalizat încă analiza celor patru jaloane considerate restante, deși termenul orientativ inițial de evaluare a fost depășit.

În mod obișnuit, instituțiile europene au la dispoziție aproximativ două luni pentru a analiza o cerere de plată din cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență, însă acest termen poate fi prelungit în situațiile în care sunt solicitate clarificări suplimentare sau documente adiționale din partea statelor membre.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis că România a răspuns observațiilor formulate de Comisie și a prezentat măsuri de corectare a deficiențelor identificate. Documentele au fost transmise la sfârșitul lunii noiembrie 2025, în cadrul procedurii de evaluare aflate în derulare.

Cele patru jaloane aflate în analiză vizează domenii sensibile legate de reforma administrației și guvernanța companiilor de stat.

Este vorba despre legislația privind reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale, operaționalizarea unui grup de lucru pentru coordonarea guvernanței corporative la nivel guvernamental, îmbunătățirea managementului companiilor de stat din energie, precum și selecția și numirea conducerii unor companii strategice precum CNAIR, CNIR, CFR, CFR Călători și Metrorex.

Din punct de vedere financiar, aceste jaloane sunt asociate unor sume importante, iar neîndeplinirea lor integrală poate duce la suspendarea sau reducerea fondurilor europene aferente cererii de plată.

În ceea ce privește poziția oficială a Comisiei Europene, instituția a confirmat că procesul de evaluare nu este finalizat. Reprezentanții săi au precizat că analiza continuă și că un punct de vedere oficial va fi transmis autorităților române după încheierea verificărilor interne.

Unul dintre cele mai discutate puncte din această cerere de plată este cel referitor la guvernanța corporativă din sectorul energetic, în special în cazul Hidroelectrica. Compania, unul dintre cei mai mari producători de energie electrică din România, a intrat recent într-o nouă procedură de selecție pentru funcțiile de conducere, după ce procedurile anterioare nu au fost finalizate cu succes.

În acest context, autoritățile române au reluat procesul de recrutare pentru pozițiile de director general și director financiar, iar termenul de depunere a candidaturilor a fost stabilit pentru luna aprilie, în încercarea de a îndeplini cerințele stabilite la nivel european în cadrul PNRR.