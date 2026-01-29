Social

Tragerea Loto, 29 ianuarie. Numerele câștigătoare și reporturile la fiecare categorie

Tragerea Loto. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Loteria Română a organizat noi trageri loto joi, 29 ianuarie 2026, pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile de duminică, 25 ianuarie, au fost acordate 37.199 de câștiguri, cu o valoare totală de peste 3,27 milioane de lei.

Rezultate loto, 29 ianuarie

  • Joker: 4, 9, 16, 5, 21 + 18
  • Noroc Plus: 5 4 0 3 3 7
  • Loto 5 din 40: 37, 15, 36, 9, 34, 10
  • Super Noroc: 6 2 6 6 3 2
  • Noroc: 1 9 7 9 9 4 6
  • Loto 6 din 49: 14, 46, 12, 43, 41, 3

Premiile puse în joc

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 18,89 milioane de lei, echivalentul a peste 3,70 milioane de euro. La Noroc, reportul depășește 4,14 milioane de lei, adică peste 813.900 de euro.

La Joker, la categoria I, reportul este de peste 49,62 milioane de lei, respectiv peste 9,74 milioane de euro. La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report de peste 417.200 de lei, echivalentul a peste 81.900 de euro.

La Loto 5/40, la categoria I, reportul depășește 249.600 de lei, adică peste 48.900 de euro. La Super Noroc, reportul cumulat este de peste 17.300 de lei.

Ponta îi duce dorul lui Băsescu: Era bun pentru vremurile astea. Mai dădea un cap în gură, plângea, se împăca, te pupa
Ponta îi duce dorul lui Băsescu: Era bun pentru vremurile astea. Mai dădea un cap în gură, plângea, se împăca, te pupa
Traseul ciclonului polar în România. Zonele care vor fi afectate de ger și ninsori
Traseul ciclonului polar în România. Zonele care vor fi afectate de ger și ninsori
Tragerea Loto

Sursa Foto: Arhiva EVZ

Câștigurile de la tragerile de duminică

La tragerea Joker de duminică, 25 ianuarie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 351.212,05 lei. Biletul câștigător a fost jucat la o agenție din localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Constanța. La aceeași dată, la tragerea Noroc, tot la categoria a II-a, s-a consemnat un câștig de 145.540,08 lei. Biletul norocos a fost jucat prin aplicația mobilă AmParcat.ro.

Ultimul mare premiu la Loto 6/49 a fost câștigat pe 9 noiembrie și a avut o valoare de aproximativ 49 de milioane de lei, echivalentul a aproape 9,8 milioane de euro. Biletul câștigător a fost jucat online, pe platforma Loteriei Române, și a costat 12 lei. Primul mare premiu câștigat în 2025 la Loto 6/49 a fost adjudecat pe 11 mai și a avut o valoare de aproximativ 10 milioane de lei, echivalentul a aproape două milioane de euro. Biletul câștigător a fost jucat atât online, cât și la o agenție loto din Câmpulung Moldovenesc.

Proiecte speciale