Keith Urban s-a mutat cu noua iubită. Este cu 32 de ani mai tânără

După 19 ani de căsnicie și o despărțire neașteptată, cântărețul country Keith Urban pare să fi început un nou capitol în viața personală. Surse apropiate artistului au povestit că acesta s-ar fi mutat recent împreună cu o nouă iubită, după finalizarea divorțului de actrița Nicole Kidman, potrivit Page Six.

Artistul ar forma un cuplu cu Karley Scott Collins, 26 de ani, originară din Florida. Collins este o tânără cântăreață de countru, cunoscută pentru albumul său de debut „Flight Risk”. Înainte de a se dedica complet muzicii, ea a avut câteva apariții în televiziune, fiind recunoscută de fanii serialului Once Upon a Time pentru rolul ei. Între Keith Urban și Karley Scott Collins este o diferență de vârstă de 32 de ani.

Apropiații au povestit că fiicele artistului cu Nicole Kidman, Sunday, 17 ani, și Faith, 15 ani, au cunoscut-o deja pe noua iubita a tatălui lor și că se înțeleg foarte bine.

Pe plan profesional, Urban se concentrează asupra unui proiect muzical personal. Cântărețul lucrează în Nashville la un nou album inspirat de despărțire, în timp ce își renovează studioul de muzică pe celebrul Music Row. Potrivit surselor, materialul ar putea reprezenta o „relatare incomodă a destrămării poveștii lor de dragoste”, reflectând experiențele personale ale artistului în urma divorțului.

Acest proiect vine după ce Urban a anunțat în decembrie 2024 turneul său „High and Alive”, care a debutat în Alabama în mai 2025, având ca artiști invitați inclusiv pe Karley Scott Collins, Chase Matthew și Alana Springsteen. Astfel, cariera sa muzicală continuă să fie prioritară, chiar și în contextul schimbărilor din viața personală.

Divorțul dintre Urban și Kidman a fost finalizat recent, după luni de negocieri și aproape două decenii de căsnicie. Conform acordului, Urban are dreptul de a petrece „în fiecare alt weekend” cu fiicele, în timp ce actrița are grijă de ele restul celor 306 zile din an.

Cei doi au renunțat la pensia alimentară pentru copii și soț/soție, decizie care sugerează o despărțire amicală din punct de vedere financiar, dar nu neapărat și emoțional.

Nicole Kidman, care anterior a fost căsătorită cu Tom Cruise și are copii din acea căsătorie, a încercat să salveze relația cu Urban, însă despărțirea s-a dovedit inevitabilă. „Uneori, relațiile pur și simplu își urmează cursul. Ea nu a dorit separarea și încerca să salveze lucrurile”, a declarat o apropiată a actriței.