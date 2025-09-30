Cu cine s-a iubit Nicole Kidman înainte de Keith Urban. Sunt cam mulți

Nicole Kidman, una dintre cele mai apreciate actrițe de la Hollywood, a avut o viață amoroasă marcată de relații cu bărbați celebri înainte de a-l întâlni pe muzicianul Keith Urban. De la mariajul cu Tom Cruise, la relațiile cu Lenny Kravitz și altele, aceasta a navigat prin lumina reflectoarelor și provocările unei vieți personale expuse publicului.

În 1990, Nicole Kidman s-a căsătorit cu Tom Cruise, unul dintre cei mai mari actori ai vremii. Căsătoria lor a fost una dintre cele mai mediatizate din Hollywood, iar cuplul a adoptat doi copii, Bella și Connor. În 2001, după 11 ani de căsnicie, au divorțat, iar Kidman a declarat ulterior că despărțirea a fost un moment definitoriu în viața ei.

După divorțul de Cruise, Nicole a avut o relație cu muzicianul Lenny Kravitz. Cei doi s-au întâlnit în 2003 și au avut o relație scurtă, dar intensă. Deși nu au fost căsătoriți, relația lor a fost intens mediatizată, iar Kidman a declarat că a învățat multe despre sine în această perioadă.

În 2003, Nicole Kidman a avut relații scurte cu rapperul Q-Tip și cu actorul Jude Law. Deși nu au fost relații de lungă durată, acestea au fost intens mediatizate de presă. Kidman a declarat că aceste relații i-au oferit oportunitatea de a învăța despre sine și despre ce își dorește într-o relație.

În perioada 2004-2005, actrița a fost legată sentimental de producătorul Steve Bing și de cântărețul britanic Robbie Williams. Deși nu au fost relații de lungă durată, acestea au fost intens mediatizate de presă. Kidman a declarat că aceste relații i-au oferit oportunitatea de a învăța despre sine și despre ce își dorește într-o relație.

În 2005, Nicole Kidman l-a întâlnit pe muzicianul country Keith Urban la gala G'Day USA din Los Angeles. După o perioadă de curte intensă, s-au căsătorit în iunie 2006 în Sydney. Împreună au două fiice, Sunday Rose și Faith Margaret. Kidman a descris relația lor ca fiind una profundă și plină de iubire.

După aproape două decenii de căsnicie, Nicole Kidman și Keith Urban au anunțat oficial separarea în septembrie 2025. Potrivit surselor, cei doi au început să trăiască separat în vara aceluiași an, iar Kidman a încercat să salveze relația. Cuplul a fost văzut împreună pentru ultima dată în iunie 2025, când au sărbătorit aniversarea căsătoriei. În ciuda eforturilor, separarea a devenit inevitabilă.