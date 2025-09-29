Jennifer Lopez, fericită că a divorțat de Ben Affleck: Cea mai bună perioadă

Jennifer Lopez a spus că divorțul de Ben Affleck a fost un moment de cotitură în viața ei și a explicat cum această despărțire a avut un impact neașteptat pozitiv asupra dezvoltării personale. Artista a spus că acea perioadă a fost „cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată”.

„Pentru că m-a schimbat,” a declarat Lopez. „M-a ajutat să cresc într-un mod în care aveam nevoie să cresc… [Am] devenit mai conștientă de mine însămi, sunt o persoană diferită acum față de cine eram anul trecut, acum un an și jumătate.”

Ben Affleck a avut un rol activ în proiectele profesionale ale lui Lopez, fiind producător executiv al noului său film „Kiss of the Spider Woman”, lansat la Festivalul de Film de la Sundance în ianuarie. Aceeași lună a marcat și finalizarea oficială a divorțului lor, conform People.

Actrița a descris experiența de a lucra la film în timp ce trecea prin despărțire drept „cea mai bună și cea mai dificilă perioadă a vieții mele”. „Fiecare moment pe platou, fiecare moment în care interpretam acest rol, eram atât de fericită,” a mărturisit ea. „Și apoi, acasă, lucrurile nu erau grozave. Și era ca, oh, știi, ‘Cum reconciliez asta?’ dar treci peste.”

Povestea lor de iubire datează încă din 2002, când au început să se întâlnească, dar logodna lor s-a încheiat în 2004. Lopez s-a căsătorit ulterior cu Marc Anthony, cu care are gemenii Max și Emme, iar Affleck s-a căsătorit cu Jennifer Garner, având trei copii: Violet, Seraphina și Samuel.

Cuplul s-a reunit în 2021 și s-a căsătorit în Las Vegas în iulie 2022, urmând o celebrare mai mare în Georgia o lună mai târziu. În august 2024, Lopez a depus actele pentru divorț, potrivit documentelor legale obținute de ABC News.

La începutul acestui an, Affleck a povestit că despărțirea a fost „destul de matură”, în ciuda ceea ce el a numit „acoperirea mediatică senzațională”. Vorbind despre atenția publică asupra vieții sale personale, actorul a explicat: „Viața mea este de fapt destul de lipsită de dramă. Sunt sigur că în mintea ta te gândești: ‘Oh, tocmai ai divorțat. Asta nu e lipsită de dramă.’”

El a adăugat: „Dar totul este destul de matur, și pentru toate lucrurile senzaționale care se scriu, dacă cineva s-ar așeza și ar vorbi cu mine despre asta, și eu aș spune: ‘Ei bine, aceasta este experiența reală,’ ochii lor s-ar acoperi de plictiseală.”

Affleck a deckarat că o respectă în continuare pe artistă, chiar dacă au luat-o pe drumuri separate. „Sper că am fost clar că aceasta este cu adevărat cineva pe care o respect foarte mult. Și înțeleg dorința de a explora diferențele de perspectivă pe care le avem în ceea ce privește modul în care o persoană se simte confortabil să abordeze linia dintre viața publică și cea privată,” menționând că nu există „niciun sentiment negativ sau judecată” în legătură cu aceste diferențe.

El a concluzionat: „Așa cum am spus, adevărul este mult mai cotidian decât probabil ar crede oamenii sau ar fi interesant.”