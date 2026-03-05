Cinci români, implicați într-o anchetă FBI privind date furate online. Cum funcționa rețeaua

O platformă online de mari dimensiuni, folosită pentru comercializarea de date furate, parole și identități digitale, a fost închisă în urma unei investigații coordonate de FBI și desfășurate cu sprijinul autorităților din România și alte 12 state. În cadrul anchetei sunt cercetați și cinci cetățeni români, iar polițiștii au efectuat percheziții în mai multe județe din țară, potrivit informațiilor transmise de Poliția Română.

Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au desfășurat marți șase percheziții domiciliare în județele Ilfov, Timiș, Alba, Călărași și Neamț. Acțiunea a avut loc într-un dosar care vizează infracțiuni de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

Intervenția din România a făcut parte dintr-o operațiune internațională de amploare, coordonată de Biroul pentru Afaceri Internaționale al Departamentului de Justiție al Statelor Unite și de Europol. În cadrul acesteia au colaborat autorități din Australia, Belgia, Canada, Germania, Grecia, Kosovo, Malaezia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Spania și Regatul Unit al Marii Britanii.

Investigația a pornit în urma unor cercetări realizate de FBI asupra unei platforme online unde erau comercializate informații obținute ilegal.

„Platforma online, ce a făcut obiectul investigaţiilor, ar fi comercializat baze de date sustrase, credenţiale de acces, date de identificare personală, identităţi digitale, numere de carduri de credit şi debit, precum şi vulnerabilităţi software obţinute prin accesul neautorizat la dispozitivele electronice ale victimelor, alături de mijloace pentru obţinerea accesului neautorizat şi alte activităţi ilegale similare. Cu ajutorul datelor ce s-ar fi comercializat pe această platformă, cei care le-ar fi achiziţionat ar fi putut accesa dispozitivele electronice ale victimelor sau conturile online ale acestora de pe diferite platforme”, precizează sursa citată.

Anchetatorii au stabilit că cinci români ar fi fost implicați în aceste activități ilegale.

Potrivit probelor adunate până în prezent, între anii 2022 și 2025, persoanele cercetate ar fi pus la dispoziție pe aceeași platformă diferite credențiale de acces obținute fără drept.

Este vorba despre informații precum nume de utilizator, adrese de e-mail, parole sau coduri de acces, care ar fi permis intrarea în conturi online ale unor persoane neidentificate. Printre acestea s-ar fi aflat conturi de aplicații, rețele de socializare sau servicii de plată.

În timpul perchezițiilor realizate în România, anchetatorii au ridicat mai multe dispozitive de stocare a datelor care ar putea conține informații relevante pentru investigație.

În urma operațiunii internaționale, platforma online a fost închisă, iar Departamentul de Justiție al Statelor Unite a anunțat confiscarea bazei de date a acesteia.

Potrivit autorităților, site-ul reprezenta unul dintre cele mai mari forumuri online la nivel mondial unde erau comercializate date furate și instrumente folosite pentru comiterea de infracțiuni cibernetice.

Operațiunea din România a fost realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din București, Timișoara și Alba Iulia, al serviciilor de combatere a criminalității organizate din Călărași și Neamț, al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Alba, precum și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Grupării Mobile de Jandarmi „Glad Voievod” Timișoara și Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț.