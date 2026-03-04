Cum să plătești mai puțin la curent fără costuri mari sau schimbări complicate

Suma de pe factura de energie electrică nu depinde doar de cât se consumă, ci contează și prețul energiei din contract, tipul ofertei (fixă sau variabilă), modul de facturare (consum real sau estimat) și ritmul în care se urmăresc modificările transmise de furnizor.

O măsură este verificarea periodică a ofertelor și, dacă apare o variantă mai avantajoasă, schimbarea furnizorului. ANRE pune la dispoziție un comparator de oferte-tip, folosit ca instrument informativ, care permite compararea prețurilor și a condițiilor esențiale.

Schimbarea furnizorului este gratuită, iar ANRE menționează că nu pot fi percepute taxe pentru această operațiune. Pentru mulți clienți, procesul poate fi inițiat online, fie prin platforma dedicată, fie direct prin noul furnizor, pe baza datelor locului de consum.

Ce merită verificat înainte de semnare: dacă prețul este fix sau variabil, durata prețului promoțional (dacă există) și serviciile incluse. O diferență mică pe kWh poate însemna o economie vizibilă la un consum lunar constant.

O factură poate crește și atunci când consumul este estimat, iar regularizarea vine mai târziu, într-o lună cu alte cheltuieli. De aceea, transmiterea indexului autocitit, acolo unde furnizorul oferă această opțiune, rămâne una dintre cele mai simple metode de control.

Mai mulți furnizori explică faptul că, dacă indexul nu este transmis, factura poate fi calculată fie pe baza unei citiri de la distribuitor, fie pe baza unei estimări, conform convenției de consum. În practică, autocitirea lunară reduce riscul de variații bruște la regularizare și ajută la urmărirea unui cost lunar mai apropiat de realitate.

Reducerea costului nu vine doar din prețul energiei active. Factura include și alte componente, iar ANRE arată ce informații minime trebuie să conțină o factură, astfel încât clientul să poată identifica elementele care au crescut.

În paralel, este utilă citirea notificărilor transmise de furnizor despre modificări de preț sau condiții contractuale. După 30 iunie 2025, când măsurile din OUG 6/2025 au fost prevăzute să se oprească pentru energia electrică, diferențele dintre contracte pot cântări mai mult. O verificare atentă a notificărilor și a perioadei de aplicare a unui anumit preț poate preveni surprize la facturare.

Cea mai accesibilă zonă rămâne consumul care poate fi evitat fără investiții: aparate lăsate în standby, încărcătoare conectate permanent, electrocasnice folosite la ore fără necesitate, iluminat aprins în camere nefolosite.

În multe locuințe, câteva obiceiuri stabile pot reduce consumul lunar fără să schimbe confortul: oprirea completă a echipamentelor când nu sunt folosite, folosirea programelor economice la mașina de spălat, încărcarea completă a electrocasnicelor mari înainte de pornire și limitarea funcțiilor care cresc consumul (de exemplu, temperaturi inutile sau programe foarte lungi).

Această măsură devine și mai eficientă atunci când consumul este urmărit lunar, pe baza indexului transmis, deoarece efectul se vede rapid în factură și poate fi corectat din timp.