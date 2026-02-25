Hidroelectrica scoate mega oferte la energie. Facturi mai mici în martie

Hidroelectrica lansează în luna martie campania „Giga Oferte la Mini Prețuri”, destinată atât consumatorilor casnici, cât și firmelor, cu tarife fixe pe 12 luni și contracte cu preț garantat pe întreaga perioadă. Compania a anunțat că inițiativa urmărește să ofere stabilitate în costurile cu energia într-un context economic marcat de fluctuații.

Hidroelectrica propune trei oferte diferențiate pentru mediul de afaceri, în funcție de nivelul anual de consum:

Business Online Spring – pentru firmele cu consum sub 1 GWh/an, energia activă costă 550 lei/MWh, iar contractarea se face exclusiv prin portalul online al companiei.

Business Activ – destinat companiilor cu consum între 1 și 10 GWh/an, cu preț de 450 lei/MWh în primele trei luni și 550 lei/MWh pentru următoarele nouă luni.

Business Gigant – pentru marile consumatori, peste 10 GWh/an, cu tarif de 450 lei/MWh în primele șase luni și 550 lei/MWh în ultimele șase luni.

„Experiența și capacitatea noastră ne permit să oferim prețuri competitive și stabile atât industriei, cât și populației. Sprijinim dezvoltarea companiilor mari și, în același timp, rămânem aproape de români prin oferte clare și avantajoase”, a declarat Bogdan Badea.

Clienții business pot încheia contractele direct prin platforma online, în timp ce alte segmente beneficiază de suport dedicat prin departamentul de contractare al companiei.

Pentru gospodării, oferta Casnic on-line stabilește un tarif de 0,40 lei/kWh pentru primele trei luni, urmat de 0,45 lei/kWh pentru restul contractului de 12 luni. Contractarea se realizează exclusiv online, ceea ce simplifică procesul și oferă mai multă predictibilitate financiară familiilor.

Hidroelectrica subliniază că noile tarife permit atât mediului de afaceri, cât și populației să-și planifice bugetele cu mai multă certitudine, într-o perioadă economică volatilă.

Cu un portofoliu de 188 de centrale hidroelectrice și o capacitate instalată de aproximativ 6,4 GW, Hidroelectrica rămâne cel mai mare producător de energie regenerabilă din România. La acestea se adaugă parcul eolian Crucea, cu o putere de 108 MW.

Compania se menține și în fruntea clasamentului național al furnizorilor de energie electrică, consolidându-și poziția pe piața românească.