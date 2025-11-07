Poliția europeană vrea AI rapid: Criminalii profită de timpul nostru pierdut în hârtii

Agenția de aplicare a legii a Uniunii Europene, Europol, cere proceduri mai rapide pentru folosirea instrumentelor de inteligență artificială (AI) în combaterea criminalității grave. Potrivit lui Jürgen Ebner, director adjunct al agenției, criminalii au „timpul vieții lor” folosind AI în scopuri ilicite, în timp ce poliția este împiedicată de verificările legale obligatorii.

În prezent, autoritățile trebuie să efectueze evaluări privind protecția datelor și respectarea drepturilor fundamentale conform legislației UE. Aceste verificări pot întârzia utilizarea AI cu până la opt luni, a explicat Ebner. El a subliniat că accelerarea procesului ar putea fi crucială în situații sensibile, unde există „pericol pentru viață”.

Europol a dezvoltat în ultimii ani capabilități tehnologice avansate, de la analizarea datelor mari până la decriptarea comunicațiilor infractorilor. Agenția își propune să „ardă focul cu foc”, într-o lume în care AI crește rapid amenințările cibernetice.

Cu toate acestea, academicieni și activiști avertizează împotriva folosirii necontrolate a AI de către autorități fără mecanisme de protecție. Evaluarea impactului asupra drepturilor fundamentale și a protecției datelor este obligatorie conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) și Legii privind Inteligența Artificială (AI Act), iar aceste proceduri pot dura șase-opt luni.

Într-o întâlnire recentă la Malta cu specialiști europeni în protecția datelor, Ebner a subliniat necesitatea unei proceduri accelerate pentru situații de urgență, fără a ocoli liniile roșii privind profilarea sau recunoașterea facială în timp real.

Legea AI permite deja anumite excepții, cum ar fi utilizarea recunoașterii faciale în timp real în spațiile publice pentru infracțiuni grave, deși autoritățile trebuie să respecte cadrul legal strict. Această flexibilitate a stârnit preocupări în rândul parlamentarilor și organizațiilor pentru drepturile digitale.

Europol, mai mult decât coordonator: sprijin tehnologic pentru polițiile naționale

Ebner a afirmat că aproape toate investigațiile au o componentă online și că investițiile în tehnologie reprezintă o „povară uriașă” pentru agențiile de aplicare a legii. Europol poate sprijini polițiile naționale, trimițând analiști cu expertiză tehnologică și oferind soluții inovatoare, inclusiv în criptare sau viitoare tehnologii precum calculul cuantic.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis să dubleze personalul Europol și să transforme agenția într-un centru de excelență în lupta împotriva grupurilor criminale care operează atât în lumea fizică, cât și în cea digitală.

În ciuda extinderii atribuțiilor, Europol nu va primi puteri de poliție națională. Ebner a precizat că agenția nu va avea dreptul de a efectua arestări sau percheziții: „Nu credem că este necesar ca Europol să aibă puterea de a aresta persoane sau de a face percheziții. Nu are sens și nu aduce valoare adăugată”.

Scopul central rămâne sprijinirea polițiilor naționale în investigarea infracțiunilor transfrontaliere prin schimbul de informații, fără a prelua controlul direct al aplicării legii la nivel național.