Starul din „Peaky Blinders” s-a retras de pe rețelele sociale: E multă ură și abuz

Actorul care a cucerit publicul în rolul din „Peaky Blinders” a decis să își închidă complet conturile de social media, argumentând că mediul online a devenit prea ostil. Actorul a explicat că este mult abuz la adresa felului în care arătă, informează Mirror.

Actorul irlandez Barry Keoghan, nominalizat la Oscar, a dezvăluit că a fost nevoit să se „ascundă” din cauza valului de mesaje negative și critici privind aspectul său fizic, care au început să îi afecteze viața personală și profesională.

La 33 de ani, Keoghan a mărturisit că hărțuirea online a devenit atât de apăsătoare încât a ales să își dezactiveze conturile de socializare pentru a-și proteja fiul de trei ani și familia.

Vedeta cunoscută din serialul „Peaky Blinders”, lansat pe Netflix, a devenit celebră grație rolurilor sale din filmele de succes „Saltburn” și „The Banshees of Inisherin” despre The Beatles, regizate de Sam Mendes.

Barry Keoghan a mai mărturisit că nivelul de ostilitate primit pe rețelele sociale i-a provocat îndoieli legate de continuarea carierei de actor și fiind tată, recunoaște că „partea urâtă” a faimei „devine o problemă pentru familia sa”.

Într-un interviu acordat emisiunii 1The Morning Mash Up” de pe SiriusXM, artistul a mărturisit că, deși s-a retras din mediul online, curiozitatea sa rămâne vie: „Sunt încă o ființă umană curioasă, care vrea să participe la evenimente sau să meargă în diverse locuri, doar pentru a vedea cum sunt primit. Și nu este plăcut”.

El a subliniat însă că experiența în online poate fi extrem de dureroasă: „Există multă ură online. Este mult abuz la adresa felului în care arăt”.

Critica constantă a început să-i afecteze viața personală, iar artistul a recunoscut: „Devine o problemă. Nu este vorba doar despre a mă ascunde, ci despre efectul real pe care îl are asupra mea.” În plus, el a explicat cum atacurile online se pot răsfrânge asupra activității sale artistice: „Când acest negativism începe să se infiltreze în arta ta, devine o problemă, pentru că nici măcar nu mai vrei să apari pe ecran”.

Artistul și-a exprimat, de asemenea, temerile pentru fiul său de trei ani, Brando, pe care îl are împreună cu fosta sa parteneră, asistenta în stomatologie, Alyson Sandro, cu care a avut o relație de trei ani.

„Este dezamăgitor pentru fani, dar este și dureros să știu că băiețelul meu va trebui să citească toate aceste lucruri când va crește”, a adăugat Keoghan.

După încheierea relației cu cântăreața Sabrina Carpenter, Barry a decis să-și dezactiveze contul de Instagram. Artistul a explicat pe platforma X că situația a devenit greu de suportat: „Numele meu a fost târât pe internet în moduri la care de obicei nu reacționez.”

El a adăugat că a fost nevoie să intervină deoarece anumite limite au fost depășite: „Trebuie să răspund acum, pentru că se ajunge la un punct în care se depășesc prea multe limite. Mi-am dezactivat contul pentru că nu mai pot lăsa aceste lucruri să mă distragă”.

Barry a descris mesajele primite drept inacceptabile: „Nimeni nu ar trebui să fie nevoit să le citească vreodată. Minciuni absolute, ură, comentarii dezgustătoare despre aspectul meu, caracterul meu, cum sunt ca părinte și orice alt lucru inuman pe care ți-l poți imagina.”

Barry a subliniat importanța eforturilor sale zilnice pentru a fi un model bun pentru fiul său: „În fiecare zi muncesc mai mult să mă depășesc la fiecare nivel pentru a fi cea mai sănătoasă și puternică persoană pentru acel băiat. Vreau să-i ofer oportunități de a învăța, de a eșua și de a crește”. În încheiere, Barry a transmis un mesaj pentru toți: „Vă rog să fiți respectuoși cu toată lumea. Mulțumesc x.”