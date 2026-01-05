Cei care au hărțuit-o online pe Brigitte Macron, condamnați

Un tribunal din Paris a pronunțat luni condamnări împotriva a zece persoane găsite vinovate de hărțuire cibernetică a primei doamne a Franței, Brigitte Macron, după ce acestea au răspândit informații false conform cărora aceasta ar fi o femeie transgender născută bărbat, au relatat media franceze.

Cei opt bărbați și două femei au fost recunoscuți vinovați pentru comentarii malițioase legate de genul și sexualitatea primei doamne și pentru asocierea diferenței de vârstă dintre Brigitte și președintele Emmanuel Macron cu „pedofilia”.

Pedepsele stabilite de instanță au fost de până la opt luni, cu suspendarea închisorii.

În ultimii ani, Brigitte și Emmanuel Macron au fost ținta repetată a afirmațiilor false. Unele dintre acestea susțineau că Brigitte ar fi fost născută sub numele Jean-Michel Trogneux, care este de fapt numele fratelui ei mai mare.

De asemenea, diferența de vârstă de 24 de ani dintre cei doi soți a fost deseori subiect de comentarii critice și ironii publice. Inițial, cuplul prezidențial a ignorat aceste atacuri, dar în ultimii ani a început să le conteste activ prin acțiuni legale.

Această hotărâre judiciară vine într-un context în care atât Brigitte, cât și Emmanuel Macron, caută să protejeze reputația lor împotriva dezinformării și a hărțuirii online.

Comentariile false și atacurile la adresa genului și vârstei lor au atras atenția autorităților și au condus la procese ce au implicat persoane din diferite colțuri ale Europei.

Decizia instanței franceze oferă sprijin moral și legal pentru Brigitte Macron, care se află, totodată, într-un proces de defăimare de mare profil în Statele Unite împotriva influencerei și podcasterului de dreapta Candace Owens. Owens a făcut afirmații similare, susținând că prima doamnă ar fi fost născută bărbat.

Această acțiune judiciară internațională evidențiază dificultățile legate de legislația diferită privind defăimarea în diverse țări, precum Franța și SUA, și arată că persoanele publice pot apela la căi legale în mai multe jurisdicții pentru a-și proteja reputația.

Cei zece condamnați au primit pedepse de până la opt luni, cu suspendarea executării închisorii. Aceasta înseamnă că nu vor fi încarcerați dacă nu comit alte infracțiuni într-un interval de timp stabilit de instanță. Suspendarea pedepsei este o practică frecventă în sistemul juridic francez pentru infracțiuni considerate de gravitate moderată, dar care implică comportamente ilegale repetate.

Instanța a subliniat că astfel de comentarii false și atacuri cibernetice constituie hărțuire și pot avea consecințe legale semnificative.

Acest caz se înscrie într-un efort mai larg al autorităților franceze de a reglementa și controla fenomenul dezinformării și al hărțuirii online, mai ales când este vorba despre persoane publice sau oficiali.

Legea franceză prevede pedepse pentru hărțuirea online, defăimare și răspândirea de informații false care pot afecta reputația unei persoane.

Codul Penal francez include articole care incriminează mesajele publicate pe internet care vizează atacarea demnității și onoarei unui individ.

În plus, instanțele franceze acordă atenție sporita protecției persoanelor publice împotriva comentariilor abuzive și a campaniilor de dezinformare.

Acest cadru legal este parte a unei tendințe europene mai largi, unde autoritățile încearcă să echilibreze libertatea de exprimare cu protecția indivizilor împotriva hărțuirii și defăimării online.

În Franța, cazurile de defăimare și hărțuire cibernetică au fost tot mai frecvente în ultimii ani, pe măsură ce rețelele sociale au devenit principalele platforme de comunicare publică.

Cazul Brigitte Macron evidențiază modul în care hărțuirea online și dezinformarea pot afecta persoanele publice și necesitatea unor mecanisme legale eficiente pentru protejarea lor.

În același timp, decizia instanței poate avea un efect descurajant asupra celor care distribuie informații false sau malițioase pe internet.

Pe măsură ce tehnologia continuă să permită diseminarea rapidă a informațiilor, autoritățile judiciare, instituțiile media și indivizii trebuie să colaboreze pentru a găsi un echilibru între libertatea de exprimare și protecția împotriva dezinformării și hărțuirii.

Cuplul Macron continuă să urmărească acțiuni legale atât în Franța, cât și în alte jurisdicții internaționale, pentru a combate defăimarea și dezinformarea.

Decizia de luni reprezintă un precedent în combaterea hărțuirii online, în special pentru personalitățile publice din Franța și, mai larg, în Europa.