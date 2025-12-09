Scandal uriaș în Franța, după ce imaginile video cu Brigitte Macron au scandalizat populația

Brigitte Macron a fost filmată într-un dialog în care jignește un grup de feministe aflate la un spectacol al comediantului Ary Abittan. Declarațiile sale au provocat reacții dure din partea unor figuri publice, iar biroul președintelui Franței a transmis o poziție oficială.

Brigitte Macron a asistat în weekend la un spectacol susținut la teatrul Folies Bergère din Paris, acolo unde comediantul Ary Abittan și-a prezentat noul show. Prima Doamnă a Franței a mers împreună cu fiica sa, Tiphaine Auzière, iar înainte de începerea reprezentației a avut o discuție în culise cu artistul. Dialogul respectiv a fost filmat și a devenit ulterior motivul unei ample controverse publice.

În înregistrare, Ary Abittan îi spune soției președintelui că protestele organizate cu o seară înainte l-au speriat. Comediantul a fost vizat în trecut de acuzații grave, iar o parte a publicului a contestat revenirea lui pe scenă. Brigitte Macron reacționează în timpul discuției cu o replică ce avea să se transforme într-un subiect național: „Dacă sunt niște ticăloase nenorocite, le dăm afară”.

Filmarea s-a viralizat rapid, iar reacțiile au apărut imediat în mediul online.

Videoclipul în care Prima Doamnă folosește expresia „ticăloase nenorocite” a generat o avalanșă de reacții din partea activiștilor, persoanelor publice și politicienilor. Criticile au vizat atât tonul folosirii expresiei, cât și faptul că Brigitte Macron se referea la un grup de feministe care protestaseră împotriva comediantului.

Actrița franceză Judith Godrèche a comentat public filmarea, exprimându-și solidaritatea cu protestatarele. „Și eu sunt o ticăloasă nenorocită. Și le susțin pe toate celelalte”, a scris aceasta. Reacția a fost distribuită masiv și a devenit una dintre cele mai vizibile poziții critice legate de episod.

În același registru s-a exprimat și europarlamentara Manon Aubry, membră a formațiunii radicale de stânga La France Insoumise. Aceasta a afirmat că situația este contrară angajamentelor publice asumate cândva de președintele Franței. „Am început cu drepturile femeilor ca «marea cauză a mandatului de cinci ani», iar acum se termină cu insultarea lor”, a transmis Manon Aubry.

O altă reacție a venit din partea liderului Verzilor, Marine Tondelier, care a considerat că replicile folosite de Prima Doamnă sunt nepotrivite pentru funcția pe care o deține. „O Primă Doamnă nu ar trebui să spună asta”, a declarat aceasta.

Episodul a generat astfel un val de critici ce au depășit mediul online și au intrat în dezbaterea politică, stârnind discuții despre rolul public al soției președintelui și despre responsabilitatea discursului în contexte sensibile.

Des femmes qui dénoncent les violences sexistes sont insultées de “sales connes” par Brigitte Macron. On a commencé par les droits des femmes "grande cause du quinquennat", ça termine en les insultant. Il est temps que le couple Macron s'en aille. pic.twitter.com/qZp6QsE51S — Manon Aubry (@ManonAubryFr) December 8, 2025

În urma reacțiilor virale, biroul președintelui Emmanuel Macron a intervenit cu o explicație oficială. Potrivit instituției, afirmațiile făcute de Prima Doamnă ar fi fost scoase din context și nu ar trebui interpretate ca o jignire la adresa femeilor implicate în mișcările feministe.

Comunicatul transmis susține că schimbul de replici trebuie interpretat exclusiv ca o critică „a metodei radicale folosite de protestatare”. În acest sens, biroul prezidențial a încercat să tempereze reacțiile apărute în spațiul public și să clarifice că nu este vorba despre o poziționare împotriva mișcărilor pentru drepturile femeilor.

Mulți dintre cei care au criticat-o pe Brigitte Macron au susținut că limbajul utilizat, chiar într-o conversație privată, rămâne problematic pentru o persoană cu o astfel de vizibilitate publică.

Controversa în care a fost implicată Brigitte Macron este strâns legată de contextul revenirii comediantului Ary Abittan în activitatea publică. Artistul a fost acuzat în anul 2021 de viol de o femeie cu care se întâlnea. După trei ani, cazul a fost clasat, însă revenirea sa pe scenă continuă să genereze reacții polarizate.

Pentru un segment al publicului, clasarea dosarului nu a fost suficientă pentru a elimina îngrijorările legate de comportamentul său din trecut. Alte persoane susțin dreptul artistului de a-și continua activitatea în absența unei condamnări.

În seara spectacolului la care a asistat Brigitte Macron, mai multe activiste din gruparea #NousToutes au întrerupt reprezentația. Ele purtau măști pe care era imprimat chipul comediantului, alături de cuvântul „violator”. Protestul urmărea să atragă atenția asupra faptului că acuzațiile anterioare, chiar dacă nu s-au finalizat cu trimiterea în judecată, au avut un impact puternic asupra percepției publice.