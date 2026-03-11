Monden

Arnold Schwarzenegger revine pe marile ecrane cu rolurile care l-au făcut celebru

Arnold Schwarzenegger revine pe marile ecrane cu rolurile care l-au făcut celebru
Arnold Schwarzenegger, unul dintre cei mai recunoscuți actori de acțiune din lume, se pregătește pentru o nouă etapă a carierei sale cinematografice. Starul, cunoscut pentru roluri legendare în filme precum Predator, Conan și Commando, a oferit recent detalii despre revenirea sa în fața camerelor, informează people.com.

Arnold Schwarzenegger ar putea reveni în francizele sale clasice de acțiune

Arnold Schwarzenegger, la 78 de ani, explorează posibilitatea de a reveni în câteva dintre cele mai iubite roluri ale sale din filmele de acțiune. Actorul a discutat despre negocierile în curs pentru a juca în noile producții din franciza Predator, precum și în filmele „Conan the Barbarian” și ”Commando”, în timpul unei discuții care a avut loc la Festivalul Sportiv Arnold din Columbus, Ohio (video).

În timpul interviului,Schwarzenegger a vorbit despre o „revigorare” a filmelor în care a strălucit în anii 1980, luând ca exemplu franciza Predator.

„Au realizat un nou Predator, nu doar un remake, iar regizorul a făcut o treabă excelentă. Acum, mi se propune să particip în următorul film din serie”, a declarat actorul, referindu-se la munca regizorului Dan Trachtenberg la Prey (2022) și la Predator: Badlands (2023).

Schwarzenegger a primit promuneri să joace atât în „Predator”, cât și în continuarea filmului „Commando”

Arnold Schwarzenegger a stârnit entuziasmul publicului, discutând despre posibilitatea de a-și relua rolul iconic al lui Dutch din filmul de acțiune cu monștri din 1987, „Predator”.

De asemenea, actorul a povestit că studioul Fox l-a redescoperit, propunându-i să joace atât în „Predator”, cât și într-o continuare a filmului „Commando”, subiectul fiind deja pregătit cu un scenarist-regizor de top, cunoscut pentru ultimele patru producții cu Tom Cruise.

Potrivit The Hollywood Reporter, Christopher McQuarrie va scrie și regiza continuarea „Conan the Barbarian”, intitulată „King Conan”. Noua producție va relua povestea filmului original din 1982 și a sequel-ului său din 1984, ambele avându-l pe Schwarzenegger în rol principal.

„Au angajat un scenarist-regizor fantastic să scrie și să regizeze „King Conan”, a mai adăugat Schwarzenegger.

De asemenea, actorul a menționat că scenariul pentru „Commando 2” ar urma să continue firul narativ al filmului din 1984, în care personajul său, un fost soldat al forțelor speciale americane, revine în acțiune după ce este răpit de mercenari care i-au ucis vechii prieteni.

Ben Rosenblatt a confirmat că a vorbit cu Schwarzenegger

La premiera filmului Predator: Badlands, producătorul Ben Rosenblatt a dezvăluit pentru Deadline că au avut loc mai multe întâlniri între actorii Trachtenberg și Arnold Schwarzenegger în contextul viitorului francizei Predator.

„Obiectivul final este, desigur, să-l readucem pe Arnold în rolul său emblematic”, a spus Rosenblatt. „Am considerat întotdeauna că ar fi fantastic să-l vedem revenind în universul pe care l-a definit atât de bine și care l-a transformat într-o legend”.

Schwarzenegger, care și-a făcut ultima apariție în actorie în sezonul al doilea al serialului său Netflix FUBAR, precum și în filmul Terminator: Dark Fate din 2019, a precizat că rolurile viitoare vor fi adaptate vârstei personajelor.

„Voi continua să dau lovitura, dar într-un mod diferit”, a explicat el, descriind povestea continuării pentru Conan. „Conan a fost rege timp de 40 de ani și ajunge să fie mulțumit de sine. Acum este forțat să părăsească treptat regatul, apar conflicte, iar apoi se întoarce într-o avalanșă de nebunie, violență și magie”, a concluzionat Arnold, spre bucuria fanilor săi.

