Cel mai de succes film de pe Netflix la momentul actual. N-are concurență







A apărut pe platforma de streaming Netflix un film lansat în 2018. Este vorba despre ”The Predator”, care este pe primul loc în Trending. Pelicula face parte din franciza ”Predator” și este un film de acțiune, presărat cu elemente SF. Filmul lansat în 2018 a fost regizat de Shane Black, iar acțiunea are în centru noi versiuni de extratereștrii gata să sperie omenirea.

The Predator, locul 1 pe Netflix

”The Predator” arată povestea lui Quinn McKenna, un lunetist din Forțele Speciale care are parte de o mulțime de provocări, dar care nu renunță. În timpul unei misiuni, acesta se confruntă cu un Predator.Quinn McKenna face tot posibilul pentru a trimit tehnologia Predar acasă, dar ajunge din greșeală la Rory, fiul lui.

Un film plin de suspans

Rory decodează tehnologia fără să se gândească că atrage un val de Predatori care vor veni pe Pământ. Predatorii vor încerca să distrugă omenirea cu orice preț. La un moment dat, Quinn McKenna este capturat de autorități. Singura lui salvare în lupta cu Predatori este să facă echipă cu mai mulți soldați instabili mental. Aceștia încearcă să salveze oamenii și să-i distrugă pe Predatori.

Cine joacă în The Predator

Filmările au început la 20 februarie 2017 în Vancouver. The Predator este al patrulea film din franciza Predator, după Predator (1987), Predator 2 (1990) și Predators (2010), acțiunea filmului are loc între cea din Predator 2 și Predators. Rolurile principale sunt interpretate de actorii Boyd Holbrook, Olivia Munn, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key, Sterling K. Brown, Jacob Tremblay și Thomas Jane. Această peliculă are nota 5,3 pe IMDB.

Fanii filmelor cu extratereștrii pot viziona pe Netflix și “3 Body Problem”, un serial american SF creat de David Benioff, D. B. Weiss și Alexander Woo, bazat pe romanul chinezesc “The Three-Body Problem” scris de Liu Cixin.

Povestea se are loc în China Revoluției Culturale, unde un proiect militar secret trimite semnale în spațiu pentru a stabili contactul cu extratereștrii. O civilizație extraterestră aflată pe marginea distrugerii captează semnalul și plănuiește să distrugă Pământul În serial joacă actorii Jess Hong, Marlo Kelly, Benedict Wong și Jovan Adepo.