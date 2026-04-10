Noi tensiuni între Brad Pitt și Angelina Jolie: actrița, suspectată că ar fi eliminat probe importante

Tensiunile dintre actorul Brad Pitt și Angelina Jolie par departe de a se calma, pe măsură ce apar noi informații legate de conflictul dintre cei doi. Surse apropiate situației susțin că actrița ar fi implicată în dispariția unor dovezi considerate esențiale în disputa pentru vinăria din Franța, informează Fox News.

Brad Pitt o acuză pe Angelina Jolie că tergiversează conflictul juridic legat de celebra proprietate viticolă Château Miraval, evaluată la 164 de milioane de dolari, în condițiile în care probe considerate esențiale ar fi dispărut.

Disputa dintre cei doi foști parteneri este complicată de situația martorilor-cheie. Unul dintre aceștia, fostul manager de afaceri al actriței, Terry Bird, a murit, iar un alt posibil martor important, avocatul tranzacțional Laurent Schummer, se confruntă cu probleme grave de sănătate care îl pot împiedica să depună mărturie.

În acest context, Angelina Jolie a cerut amânarea procesului cu aproximativ nouă luni, până spre finalul anului 2027. Solicitarea vine pe fondul continuării conflictului privind presupusa încălcare a înțelegerii dintre cei doi, după ce actrița și-a vândut participația din podgoria deținută împreună.

Avocații lui Pitt contestă însă această cerere, argumentând că o astfel de întârziere ar putea afecta semnificativ cazul. Potrivit acestora, fiecare lună în plus crește riscul ca mărturii decisive să fie pierdute, slăbind astfel poziția reclamanților într-un dosar deja marcat de tensiuni și complicații.

Echipa juridică a lui Brad Pitt a susținut că disputa aflată în desfășurare privind crama asociată domeniului francez Miraval i-ar fi afectat liniștea, afirmând că actorul ar fi fost lipsit de „pacea casei sale din Franța”.

În documentele depuse la instanță, reprezentanții săi au arătat că activitatea vinăriei ar fi fost serios perturbată de conflictul dintre acționarii indirecți ai proprietății și de presupusele încercări repetate ale grupului Stoli de a interveni și de a prelua controlul.

Potrivit aceleiași părți, o filială a Stoli Group a achiziționat participația deținută anterior de Angelina Jolie în afacerea cu vinuri. În acest context, echipa lui Pitt a subliniat că litigiul ar trebui soluționat rapid, astfel încât toate părțile implicate, inclusiv actorul, să își poată continua activitatea și viața personală.

De cealaltă parte, avocații Angelinei Jolie au respins aceste afirmații, susținând că nu există nicio probă care să indice că dreptul lui Brad Pitt de a locui la proprietatea din Franța ar fi fost afectat în vreun fel de acest dosar.

Totodată, echipa lui Jolie a invocat complexitatea sporită a cauzei Miraval drept principal motiv pentru solicitarea de amânare a procesului. Aceștia au arătat că dosarul nu este încă pregătit pentru judecată, fiind dependent de proceduri internaționale de administrare a probelor, de chestiuni juridice încă nerezolvate și de colectarea incompletă a documentelor necesare.

Potrivit apărării, depozițiile esențiale nu au început încă, există dispute majore legate de administrarea probelor, iar lista completă a părților implicate nu este definitivată din cauza unor contestații și apeluri aflate pe rol.

Conflictul juridic dintre Brad Pitt și Angelina Jolie continuă să se amplifice în jurul domeniului viticol Château Miraval, aflat în centrul unei dispute comerciale de amploare. Actorul a deschis în 2022 o acțiune în instanță împotriva fostei sale soții, contestând modul în care aceasta și-a cedat participația din afacere.

Potrivit documentelor, Jolie și-ar fi vândut partea deținută prin compania sa, Nouvel, către Tenute Del Mondo, entitate afiliată grupului Stoli Group, după ce încercase anterior, în 2021, să realizeze această tranzacție.

Cei doi actori au achiziționat în 2008 o participație majoritară la Château Miraval, proprietate în care au investit și unde au petrecut perioade importante în timpul relației lor. După declanșarea procesului intentat de Pitt, compania lui Jolie l-a acuzat pe actor că ar fi inițiat o „campanie de răzbunare”, susținând că ar fi încercat să afecteze afacerea încă din momentul în care actrița a depus cererea de divorț, în 2016.

În replică, reprezentanții lui Jolie l-au acuzat pe Pitt de presupuse acțiuni de „preluare abuzivă” a controlului asupra domeniului și de gestionare ineficientă a resurselor, inclusiv cheltuieli de aproximativ un milion de dolari pentru renovarea unor piscine, conform unor documente judiciare apărute anterior în presa internațională. Procesul dintre cei doi foști soți este așteptat să ajungă în fața instanței în 2027, în contextul disputelor legate de vinăria franceză.