Decizie în favoarea lui Brad Pitt în procesul cu Angelina Jolie

Brad Pitt a obținut o nouă victorie în instanță în disputa juridică de durată cu fosta sa soție, Angelina Jolie. Un judecător a decis ca actrița să predea o serie de documente care nu au fost făcute publice până acum, inclusiv mesaje text private relevante pentru dosar, informează Fox News.

Un judecător a decis recent în favoarea lui Brad Pitt într-un nou episod al disputei juridice cu Angelina Jolie, obligând-o pe actriță să predea 22 de documente care nu au fost făcute publice anterior.

Potrivit unei surse, documentele solicitate ar putea include mesaje text și corespondență electronică privată aparținând Angelinei Jolie, materiale care, spun specialiștii în drept, ar putea afecta poziția juridică a actriței cunoscute pentru rolul din „Maleficent”.

Brad Pitt a inițiat procesul în 2022, după ce Angelina Jolie și-a vândut participația de 50% din domeniul viticol Château Miraval către o companie afiliată grupului Stoli. Vânzarea a fost realizată prin intermediul firmei Nouvel, deținută de Jolie, care a transferat acțiunile către Tenute Del Mondo, filială a Stoli Group, în 2021.

Actorul a contestat tranzacția, susținând că aceasta a încălcat un acord preexistent între cei doi foști soți, potrivit căruia nicio parte nu putea vinde participația fără consimțământul celeilalte.

Experții juridici citați de Fox News Digital afirmă că documentele nedezvăluite până acum, inclusiv mesajele private ale actriței, ar putea avea un impact major asupra procesului, fiind considerate potențial decisive pentru rezultatul final al litigiului.

Un expert în drept consideră că opoziția fermă a echipei Angelinei Jolie față de predarea documentelor arată importanța acestora în procesul intentat de Brad Pitt. Brett Ward, partener al Grupului de Drept Matrimonial și de Familie al firmei Blank Rome, a declarat pentru Fox News Digital:

„Nu-mi pot imagina un scenariu în care echipa lui Jolie ar duce această bătălie pe baza unei dispute cu potențial redus, dacă documentele nu ar fi utile în cazul lui Brad”.

Potrivit acestuia, în litigii, intensitatea cu care o parte încearcă să protejeze anumite materiale este adesea proporțională cu valoarea lor probatorie. În acest context, Ward susține că mesajele text și e-mailurile ar putea submina serios poziția juridică a lui Jolie, posibil într-un mod decisiv.

„În general, cu cât este mai mare efortul de a proteja documentele, cu atât acestea sunt mai importante. Așadar, având în vedere efortul semnificativ depus de Jolie pentru a le proteja, m-aș aștepta ca aceste mesaje text și e-mailuri să slăbească poziția lui Jolie în acest caz, poate în mod fatal”.

La rândul său, avocatul specializat în dreptul divertismentului Tre Lovell a subliniat că disputele legate de administrarea probelor sunt frecvente în instanță, însă amploarea acestui caz îl face remarcabil. El a explicat că părțile implicate în procese contestă adesea ce documente trebuie prezentate și în ce condiții, dar situația de față depășește nivelul unor obiecții de rutină.

Lovell a adăugat că insistența avocaților lui Jolie de a împiedica divulgarea documentelor sugerează că acestea ar putea fi extrem de dăunătoare pentru apărarea actriței, motiv pentru care decizia instanței poate fi interpretată ca un succes important pentru Brad Pitt.

„Evident, se crede că aceste documente sunt foarte compromițătoare la adresa lui Jolie, din cauza amplorii și eforturilor depuse de avocații ei pentru a evita prezentarea lor. Pare a fi o mare victorie pentru Pitt.”

Echipa juridică a Angelinei Jolie a susținut că materialele solicitate sunt protejate prin acorduri de confidențialitate, însă reprezentanții lui Brad Pitt au argumentat că mesajele în cauză reprezintă conversații neprotejate purtate între actriță și consilierii săi personali, ceea ce le face eligibile pentru a fi incluse în dosar.

Având în vedere că actrița este acum obligată să predea documentele solicitate, specialiștii în drept nu exclud posibilitatea ca litigiul să se încheie mai rapid decât era anticipat. Dacă mesajele și e-mailurile s-ar dovedi extrem de dăunătoare pentru apărarea lui Jolie, cazul ar putea fi soluționat înainte ca materialele sensibile să fie efectiv predate sau analizate în instanță.

Brad Pitt și Angelina Jolie au achiziționat participația majoritară la domeniul viticol Château Miraval în 2008 și au petrecut acolo o mare parte din timpul petrecut împreună de-a lungul relației lor.

După ce actorul a inițiat acțiunea în justiție, compania controlată de Jolie l-a acuzat pe Pitt că ar fi declanșat o „campanie răzbunătoare”, menită să preia controlul asupra afacerii profitabile, acuzații formulate în contextul divorțului început în 2016.

În documente judiciare obținute anterior, firma Nouvel a susținut că Pitt ar fi gestionat defectuos domeniul Miraval, direcționând fonduri către proiecte de renovare considerate inutile, inclusiv cheltuieli de aproximativ un milion de dolari pentru modernizarea piscinelor.

Confruntarea juridică dintre cei doi foști soți este de așteptat să continue, urmând ca Brad Pitt și Angelina Jolie să se întâlnească din nou în instanță în 2027, într-un proces privind proprietatea și administrarea vinăriei Château Miraval.