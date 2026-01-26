Jennifer Aniston, mărturisiri dureroase despre relația cu mama sa

Jennifer Aniston a făcut câteva mărturisiri despre una dintre cele mai sensibile relații din viața sa: legătura complicată cu mama ei. Departe de imaginea perfectă afișată pe covorul roșu, actrița a recunoscut că relația mamă-fiică a fost marcată de tensiuni, neînțelegeri și resentimente adânci, informează Fox News.

Vedeta de la Hollywood a mărturisit că mama sa avea așteptări mari, mai ales în ceea ce privește aspectul fizic și cariera, lucru care a afectat profund încrederea în sine a tinerei Jennifer. Criticile constante și comparațiile au lăsat urme emoționale greu de șters, transformând relația într-una rece și distantă de-a lungul anilor.

Jennifer Aniston recunoaște, de asemenea, că mama ei a fost permanent „foarte critică” cu ea, nimic n-o mulțumea: „Era critică. Era foarte critică la adresa mea. Pentru că era model, era superbă, uimitoare. Eu nu eram. N-am fost niciodată”, a declarat ea.

Cele două au fost înstrăinate ani la rând, distanțarea instalându-se la finalul anilor ’90, după ce mama ei, Nancy Dowa, publicat volumul de memorii „From Mother and Daughter to Friends: A Memoir”, carte care a afectat profund legătura dintre ele.

După o perioadă îndelungată de tăcere, prima tentativă de apropiere a avut loc în 2005, într-un moment delicat din viața actriței, la scurt timp după divorțul de Brad Pitt. Relația lor a rămas însă fragilă, iar reconcilierea definitivă s-a produs abia în 2016, cu puțin timp înainte de moartea lui Nancy Dow.

Actrița a explicat că resentimentele și furia acumulate în timp pot deveni extrem de dăunătoare. Ea a mărturisit că a înțeles acest lucru observând cum mama sa nu a reușit niciodată să renunțe la aceste emoții negative. Tocmai această experiență a determinat-o să își promită că nu va urma același drum, transformând durerea într-o lecție personală.

„Este toxic să ai acel resentiment, acea furie. Am învățat asta urmărind-o pe mama cum nu renunță niciodată la ele”, a mai declarat vedeta.

Jennifer Aniston a subliniat că momentele dificile din viață, chiar și cele mai întunecate, pot fi privite ca niște oportunită. În loc să le respingă, ea consideră important să le accepte și să le „onoreze pentru lecțiile pe care ni le-a oferit”, contribuind astfel la maturizarea și echilibrul emoțional.

Eric Roberts vorbește fără menajamente despre trecutul său marcat de dependența de droguri și despre efectele devastatoare pe care aceasta le-a avut asupra relațiilor cu sora sa, Julia Roberts, și cu fiica sa, Emma Roberts, în volumul de memorii apărut în 2024, „Runaway Train”.

Actorul povestește că a devenit dependent de cocaină încă din 1985, la scurt timp după ce s-a mutat la New York, la doar 17 ani, cu visul de a reuși în actorie. Ulterior, când și Julia Roberts a ajuns în același oraș pentru a-și lansa cariera, Eric a făcut o declarație controversată:

„Dacă nu eram eu, nu ar fi existat Julia Roberts”, afirmație de care se dezice acum și pentru care își exprimă regretul în carte.

Roberts recunoaște că nu ar fi surprins dacă surorile sale, Julia și Lisa, ar fi fost profund afectate emoțional de comportamentul său, mergând până la a sugera că acestea ar putea suferi de tulburare de stres posttraumatic. Cu toate acestea, cea mai dureroasă consecință a dependenței sale rămâne ruptura de fiica sa: „Cea mai mare pierdere provocată de consumul de droguri a fost Emma”.

Actorul a pierdut custodia fiicei sale când aceasta era doar un copil, în timpul procesului cu fosta sa soție, Kim Cunningham, în 1992, perioadă în care se lupta încă cu dependența de cocaină.

În paginile cărții, Eric Roberts scrie că își dorește să încheie acest capitol al vieții sale „cu demnitate și eleganță”, subliniind că tocmai această nevoie de asumare și clarificare a trecutului l-a determinat să-și scrie memoriile.

Macaulay Culkin s-a numărat printre cele mai râvnite staruri-copil în perioada anilor ’90, însă succesul fulminant a fost dublat, în plan personal, de un conflict dureros. Era vorba despre o luptă pentru custodie purtată între părinții săi, Kit Culkin și Patricia Brentrup.

Invitat la „Today Show”, actorul devenit celebru cu „Home Alone” a vorbit despre relația ruptă cu tatăl său, mărturisind că, la acea vreme, nu își dorea niciun fel de legătură cu acesta, pe care l-a descris în termeni extrem de duri.

Culkin a spus că nu a mai comunicat cu tatăl său de aproximativ trei decenii și a subliniat că această distanțare nu este întâmplătoare. Potrivit actorului, Kit Culkin are șapte copii și patru nepoți, însă niciunul nu mai vrea să mențină o relație cu el.

Actorul cunoscut și din filmul „My Girl” a adăugat că, în mod normal, un părinte ar vedea în ruptura totală cu propria familie un semnal de alarmă. Totuși, el susține că tatăl său nu pare să-și asume nicio responsabilitate, fiind convins că vina aparține celorlalți. În viziunea lui Macaulay Culkin, acest comportament ar fi specific unei persoane cu trăsături narcisice, incapabilă să admită că a greșit.