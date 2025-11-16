Jennifer Aniston susține că noul său iubit ar avea „puteri vindecătoare”

Jennifer Aniston pare mai fericită ca niciodată. Celebra actriță din „Friends” a vorbit despre noul bărbat din viața ei, descriindu-l drept „extraordinar” și „un om cu puteri vindecătoare”. După ani în care viața amoroasă a vedetei a fost intens speculată, Aniston pare în sfârșit pregătită să-și deschidă inima din nou, relatează elle.com.

Potrivit apropiaților, relația dintre cei doi a început discret, departe de lumina reflectoarelor, iar Jennifer se bucură de o perioadă de echilibru și liniște interioară. „Este o prezență calmă, pozitivă, care mă ajută să mă redescopăr”, ar fi mărturisit actrița într-un interviu recent.

Mai mult, Jennifer Aniston a atras din nou atenția lumii întregi, pozând într-o serie de imagini senzuale pentru ediția „Women in Hollywood 2025” a revistei Elle. Actrița în vârstă de 56 de ani a combinat eleganța cu o notă de îndrăzneală, într-un pictorial care marchează apariția sa în numărul Elle din decembrie 2025- ianuarie 2026.

Într-una dintre fotografii, vedeta din Friends poartă o lenjerie intimă gri închis, brodată, în valoare de aproximativ 3.300 de dolari, completată de un top gri cu mânecă lungă, ambele piese fiind semnate de casa italiană Miu Miu.

Pe copertă, Aniston optează pentru un look relaxat, dar sofisticat, o cămașă albă Ralph Lauren, purtată lejer peste o pereche de blugi bleu, accesorizată cu bijuterii din argint și turcoaz create de Vicki Turbeville.

În interviul care însoțește pictorialul, actrița vorbește deschis despre Jim Curtis, noul bărbat din viața ei. La doar câteva zile după ce a confirmat relația printr-o postare romantică pe Instagram, Aniston a mărturisit pentru Elle că se simte „împlinită și inspirată” alături de hipnoterapeutul și antrenorul de wellness în vârstă de 50 de ani.

Prin această apariție, Jennifer Aniston nu doar că își reafirmă statutul de simbol al eleganței la Hollywood, ci și arată o latură personală, marcată de echilibru, încredere și un nou început în plan sentimental.

„Hipnoza este unul dintre multele lucruri pe care le face. Este extraordinar și ajută foarte, foarte mulți oameni. Este foarte special, foarte normal și foarte bun și vrea să-i ajute pe oameni să se vindece, să treacă peste traume și stagnare și să ajungă la claritate. Este un lucru frumos căruia să-ți dedici viața.” a declarat Aniston.

Pe 2 noiembrie, vedeta din „The Morning Show” a făcut publică povestea lor de dragoste, distribuind pe Instagram o fotografie de ziua lui Curtis: „La mulți ani, dragostea mea”, a scris Aniston pe Instagram, alături de o fotografie alb-negru în care apare cu brațele în jurul taliei lui Curtis.

Nici Curtis nu s-a lăsat mai prejos: a distribuit o fotografie cu ei doi, adăugând „Dacă acesta este un vis nu vreau să mă trezesc”, a scris pe Instagram.

Curtis, cunoscut pentru colaborările sale anterioare cu vedete precum Miranda Kerr și Julianne Hough, este o figură proeminentă în domeniul dezvoltării personale și al wellness-ului. În afara activității sale de consultant și strateg de brand, el este și autor motivațional, prezent frecvent în podcasturi și la evenimente corporative dedicate echilibrului interior și performanței profesionale.

În 2024, a lansat volumul de succes „Shift: Get Unstuck, Discover Your Direction, and Design Your Dream Life”, o carte care abordează teme precum reziliența și redescoperirea scopului personal. Anterior, Curtis a ocupat poziții de conducere în industria wellness, inclusiv cea de director de strategie de brand la prestigiosul Institut pentru Nutriție Integrativă din New York.

Relația dintre Jennifer Aniston și Curtis a atras atenția publicului în vara acestui an, după ce cei doi au fost surprinși, în iulie, petrecând o zi relaxantă pe un iaht de lux în largul insulei Mallorca. Într-o imagine care a făcut rapid înconjurul presei, Aniston este surprinsă atingându-i ușor mâna lui Curtis, în timp ce acesta o ține tandru de talie.

Cei doi nu erau singuri, la bord s-au aflat și actorul Jason Bateman, soția acestuia, Amanda Anka, precum și Amy Schumer. Actrița a oferit primele indicii publice despre relația lor în septembrie, când a postat o serie de fotografii de vară, printre care și una în care apărea un bărbat ce semăna cu Curtis.

Pe 9 septembrie, el a fost văzut din nou alături de Aniston la premiera sezonului patru al serialului „The Morning Show”, la Muzeul de Artă Modernă din New York, dar cei doi au ales să nu pășească împreună pe covorul roșu.