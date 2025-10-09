Jennifer Aniston, despre luptă secretă cu fertilitatea: Nimeni nu știe prin ce am trecut timp de douăzeci de ani

Jennifer Aniston a fost una dintre cele mai urmărite și analizate actrițe de la Hollywood. De la despărțirea sa de Brad Pitt în 2005, până la zvonurilor despre posibilitatea de a deveni mamă, tabloidele au scris tot felul de lucruri, chiar dacă „nimeni nu știa” povestea ei adevărată, a mărturisit vedeta într-un interviu pentru harpersbazaar.com/uk.

La 56 de ani, Jennifer Aniston traversează o etapă de echilibru și împlinire personală. Cariera sa este în ascensiune, are o relație care o face fericită și folosește influența publică pentru a schimba modul în care sunt percepute femeile în cultura pop.

Viața ei sentimentală a fost deseori în atenția presei, dar adesea prezentată distorsionat. După despărțirea de Brad Pitt, la vârsta de 35 de ani, s-a confruntat cu știri false că refuzul de a avea copii ar fi fost motivul rupturii.

Aniston a respins categoric acest scenariu, numindu-l o „minciună”. În timp ce Pitt și Angelina Jolie aveau copii, Aniston trecea în tăcere prin încercări dureroase de fertilizare in vitro, alegând să își țină suferința departe de ochii publicului.

La ani distanță, vedeta, cunoscută pentru discreția sa, a vorbit deschis despre acea perioadă din viața ei, oferind detalii neașteptat de intime.

„Nu știau povestea mea. Nu știau prin ce am trecut timp de douăzeci de ani încercând să-mi întemeiez o familie, pentru că nu ies să le povestesc despre problemele mele medicale”.

Jennifer Aniston a spus clar: „Nu e treaba nimănui. Dar nu cum să nu o auzi că nu voi avea un copil, nu voi avea o familie, pentru că sunt egoistă, o dependentă de muncă. Toate acestea mă afectează, sunt doar o ființă umană”.

Ea a vorbit despre motivația de a scrie articole despre lupta cu fertilitatea, explicând: „Pentru că știam o mulțime de femei la acea vreme care încercau să aibă copii, care se confruntau cu fertilizarea in vitro, am simțit că nu este doar problema mea, ci a tuturor femeilor care se luptă cu aceeași problemă”.

Jennifer Aniston începe ziua cu un antrenament riguros de fitness. Mai exact, urmează un program care combină exercițiile de forță cu mișcări inspirate din pilates, ajutând-o să aibă un stil de viață activ și echilibrat.

Pe lângă activitatea din lumea filmului, Aniston este implicată în mai multe afaceri. Ea conduce brandul de îngrijire a părului „LolaVie” și deține un rol important, de director de creație, la compania de suplimente Vital Proteins.

În perioada următoare, Aniston se va muta temporar la New York, unde va filma timp de trei luni pentru un nou serial Apple TV+, „I'm Glad My Mom Died”, inspirat din volumul autobiografic semnat de Jennette McCurdy.

Pe termen lung, actrița își dorește să își încerce talentul și pe scenă. Deși recunoaște că ideea de a juca teatru o intimidează, Jennifer spune că teatrul rămâne una dintre provocările profesionale pe care încă nu le-a explorat. „N-am apucat să joc pe scenă, pentru că mă sperie ideea, e singurul lucru pe care nu l-am făcut până acum, în afară de a scoate un album, ceea ce nu cred că se va întâmpla”, glumește ea.