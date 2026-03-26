Harvey Weinstein, scandal înainte de proces. Producătorul a fost trimis de judecători înapoi în închisoare

Harvey Weinstein nu a mai ajuns la audierea programată miercuri la tribunalul din Manhattan, după ce a fost implicat într-un incident chiar înainte de începerea procedurilor. Situația a dus la trimiterea acestuia înapoi în închisoare, în contextul pregătirilor pentru un nou proces în cazul acuzațiilor de agresiune sexuală, potrivit NY Post.

Fostul producător de la Hollywood a ajuns mai devreme decât era stabilit la instanță și a reacționat vizibil nemulțumit în legătură cu acest lucru. Potrivit judecătorului Curtis Farber, Weinstein „și-a exprimat nemulțumirea” pentru faptul că a fost adus dimineața, deși audierea fusese programată pentru după-amiază.

Judecătorul a explicat că a fost nevoit să intervină între inculpat și avocații acestuia, care erau implicați în alte cauze, iar comportamentul lui Weinstein a indicat clar că acesta dorea să fie dus înapoi la închisoarea Rikers Island.

Ca urmare, Weinstein nu a mai fost prezent în sală în momentul în care instanța a anunțat detalii importante legate de următorul proces.

În lipsa lui Weinstein, judecătorul de la Curtea Supremă din Manhattan a anunțat că al treilea proces pentru agresiune sexuală ar urma să înceapă luna viitoare, în jurul datei de 14 aprilie.

Totuși, există posibilitatea unei amânări, în funcție de evoluția unui alt dosar în care este implicată echipa sa de avocați. Apărarea este implicată și în cazul lui Luigi Mangione, suspectat într-un dosar de crimă. Avocatul lui Weinstein, Marc Agnifilo, a afirmat că echipa este „legată de mâini” din cauza unei decizii care nu a fost încă luată într-un dosar federal ce îl vizează pe Mangione.

Apărarea încearcă să obțină o amânare a acelui proces până în 2027, ceea ce ar putea duce la mutarea procesului lui Weinstein spre toamnă. În prezent, Mangione ar urma să fie judecat în iunie pentru acuzații de crimă la nivel de stat.

Instanța le-a acordat procurorilor și avocaților termen până vineri pentru a clarifica dacă procesul va fi amânat.

De-a lungul anilor, peste 80 de femei l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărțuire, agresiune sexuală sau viol, printre acestea aflându-se și nume cunoscute din industria filmului. În 2020, acesta a fost condamnat la 23 de ani de închisoare la New York, însă decizia inițială a fost anulată ulterior. Într-un proces reluat, desfășurat în luna iunie, a fost găsit vinovat pentru agresiune sexuală asupra fostei asistente de producție Miriam Haley.

Separat, în 2023, un tribunal din California l-a condamnat la 16 ani de închisoare pentru viol.

În pofida acuzațiilor și a condamnărilor primite, fostul producător susține în continuare că este nevinovat și că relațiile invocate de femeile care l-au acuzat au fost consensuale. În noul proces, acesta este acuzat și de actrița Jessica Mann, care a anunțat că este dispusă să depună din nou mărturie în legătură cu un presupus viol din 2013.

„Voi fi exonerat. Vă promit”, a spus el într-un inteviu recent, în contextul în care urmează să fie rejudecat în aprilie pentru agresiunea asupra aspirantei actriţe Jessica Mann.