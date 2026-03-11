Harvey Weinstein spune că trăiește „iadul” în închisoare. Fostul producător continuă să își susțină nevinovăția

Fostul producător de film Harvey Weinstein, condamnat pentru viol și agresiune sexuală, afirmă că viața din detenție este extrem de dificilă. Într-un interviu acordat publicației The Hollywood Reporter, acesta a descris condițiile în care trăiește în închisoare și a susținut din nou că este nevinovat.

Weinstein se află încarcerat la penitenciarul Rikers Island din New York, unde spune că își petrece cea mai mare parte a timpului în celulă și are foarte puține interacțiuni cu alte persoane.

Fostul producător de la Hollywood a afirmat că situația sa din penitenciar este complicată și că interacțiunile cu ceilalți deținuți sunt limitate din motive de siguranță. Potrivit acestuia, contactul cu alte persoane poate deveni periculos.

„Este prea periculos pentru mine să fiu în preajma altor oameni. Ceilalţi deţinuţi au voie în curte. Dar de fiecare dată când sunt acolo, simt că sunt asediat”, a spus el.

Weinstein a relatat și un incident în care ar fi fost lovit de un alt deținut. El a explicat că a fost atacat după ce i-a cerut unei persoane să elibereze telefonul pentru a putea vorbi și el.

La 73 de ani, fostul producător spune că se confruntă cu mai multe probleme de sănătate și că, din această cauză, se deplasează cu ajutorul unui scaun cu rotile. Situația în care se află îl face să se gândească frecvent la posibilitatea de a-și petrece restul vieții în detenție.

„Mă sperie de moarte”, mărturiseşte el. „Este incredibil că am avut viaţa pe care am avut-o şi am făcut tot ce am făcut pentru societate şi totuşi nu primesc clemenţa care mi-ar permite să fiu tratat cu mai multă compasiune".

Harvey Weinstein a fost, timp de mai multe decenii, una dintre cele mai influente figuri din industria cinematografică. Fondator al studiourilor Miramax și producător premiat cu Oscar, el a contribuit la realizarea unor filme de succes precum „Shakespeare in Love” și „Pulp Fiction”. În aceeași perioadă însă, au circulat ani la rând zvonuri potrivit cărora ar fi folosit influența sa din industrie pentru a agresa sexual tinere femei.

Scandalul a devenit public în octombrie 2017, după anchetele realizate de publicațiile The New York Times și The New Yorker, care au scos la iveală amploarea acuzațiilor. Dezvăluirile au declanșat mișcarea #MeToo, care s-a răspândit rapid la nivel global și a încurajat victimele abuzurilor sexuale să vorbească.

De-a lungul anilor, peste 80 de femei l-au acuzat pe Weinstein de hărțuire, agresiune sexuală sau viol. Printre acestea se numără și actrițele Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow și Ashley Judd.

În 2020, el a fost condamnat la New York la 23 de ani de închisoare, însă verdictul inițial a fost ulterior anulat. Într-un nou proces desfășurat în luna iunie, fostul producător a fost găsit vinovat pentru agresiune sexuală asupra fostei asistente de producție Miriam Haley. Separat, în 2023, un tribunal din California l-a condamnat la 16 ani de închisoare pentru viol.

În ciuda condamnărilor, Weinstein afirmă în continuare că este nevinovat și că relațiile pe care le-a avut cu femeile care l-au acuzat au fost consensuale.

„Voi fi exonerat. Vă promit”, a spus el, în contextul în care urmează să fie rejudecat în aprilie pentru agresiunea asupra aspirantei actriţe Jessica Mann.