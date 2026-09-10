Anul școlar a început recent, însă mulți părinți aleg să își trimită copiii la meditații din această perioadă, mai ales cei care se pregătesc pentru Evaluarea Națională sau Bacalaureat. Pregătirea suplimentară poate însemna însă o cheltuială importantă pentru familie. În 2026, prețurile diferă în funcție de materie, oraș, experiența profesorului și forma în care au loc ședințele, conform anunțurilor disponibile pe platformele online.

Pentru matematică, limba română și engleză, tarifele întâlnite cel mai des pornesc de la aproximativ 50 de lei pentru studenți sau meditatori aflați la început de drum.

Un profesor cu experiență poate cere între 70 și 90 de lei pentru o ședință, în timp ce profesorii foarte căutați, cu rezultate bune la examene, ajung la 110-120 de lei pe oră.

La limba engleză, prețurile pot urca până la aproximativ 130 de lei pe ședință, în special atunci când este vorba despre profesori cu experiență sau vorbitori nativi.

Pentru materii precum biologie, istorie sau informatică, tarifele pornesc în jurul valorii de 80 de lei și pot ajunge la 140 de lei pentru profesorii cu experiență.

Prețurile nu sunt aceleași în toată țara. În Constanța, o ședință individuală de aproximativ o oră și 50 de minute costă, în medie, între 80 și 100 de lei. Există și pachete lunare, precum cinci ședințe pentru 400 de lei sau opt ședințe pentru 600 de lei.

În Craiova, oferta este mai variată. Studenții și profesorii aflați la început pot cere între 25 și 50 de lei pe oră, în timp ce meditatorii cu experiență ajung la 120-150 de lei.

În orașe precum București, Cluj, Timișoara, Iași și Brașov, o ședință individuală poate costa între 70 și 160 de lei. Pentru pregătirea specială destinată Evaluării Naționale sau Bacalaureatului, tarifele pot fi mai ridicate.

Ședințele individuale sunt mai scumpe, dar îi permit profesorului să adapteze lecția la nivelul și nevoile unui singur elev. O variantă mai accesibilă este reprezentată de grupurile mici, de regulă formate din cel mult patru elevi. Costul pentru fiecare copil este mai redus, însă atenția profesorului este împărțită între participanți.

Pentru unele familii, această variantă poate reprezenta un compromis între pregătirea individuală și un buget mai ușor de suportat.

Ședințele online au devenit populare, în special în gazul limbilor străine. Tariful nu este neapărat mult mai mic decât pentru o ședință față în față. Experiența și reputația profesorului cântăresc mai mult în stabilirea prețului.

Avantajul pentru părinți este că dispar timpul și costurile pentru deplasare, lucru important mai ales în orașele aglomerate.

Pentru un elev care face o singură ședință pe săptămână la o materie, cu un profesor din zona medie de preț, familia poate ajunge să plătească între 280 și 480 de lei pe lună.

Cheltuielile cresc rapid atunci când copilul are nevoie de pregătire la mai multe materii. Pentru un elev care se pregătește intensiv pentru Evaluarea Națională sau Bacalaureat și face meditații la două materii, de două ori pe săptămână la fiecare, bugetul poate ajunge la 1.200-2.000 de lei lunar.