McDonald’s utilizează inteligența artificială pentru a ajusta prețurile produselor în restaurantele sale din Statele Unite și de pe alte piețe internaționale. Algoritmii analizează vânzările și cererea pentru a oferi recomandări privind prețurile, în funcție de fiecare locație, potrivit unei investigații Reuters. Sistemul ar putea însă să genereze diferențe mai mari de preț pentru aceleași produse și să atragă atenția autorităților de reglementare, arată sursa.

Lanțul american de restaurante a dezvoltat un sistem bazat pe inteligență artificială și învățare automată, care analizează datele provenite din aproape 14.000 de restaurante din SUA. Instrumentul urmărește evoluția vânzărilor și a cererii și oferă recomandări pentru ajustarea prețurilor produselor din meniu.

Sistemul, denumit „motor de stabilire a prețurilor”, este pus la dispoziția managerilor și a francizaților, care pot utiliza informațiile pentru a identifica tarifele considerate optime pentru fiecare restaurant. Analiza ia în calcul milioane de tranzacții realizate zilnic și permite adaptarea prețurilor în funcție de particularitățile fiecărei locații.

Potrivit celor nouă surse intervievate de Reuters, instrumentul poate contribui la creșterea diferențelor de preț pentru același produs, inclusiv între restaurante situate în cartiere apropiate din aceeași zonă.

Deși McDonald’s susține că proprietarii restaurantelor aflate în sistem de franciză au libertatea de a-și stabili propriile prețuri, cinci francizați au declarat pentru Reuters că au fost supuși unor presiuni pentru a utiliza instrumentele de stabilire a prețurilor bazate pe inteligență artificială.

Un document din luna iunie, analizat de publicația internațională, arată că societatea urmărește abaterile francizaților de la recomandările oferite de sistem. Acest mecanism a ridicat semne de întrebare cu privire la gradul real de libertate pe care îl au proprietarii restaurantelor în stabilirea tarifelor.

Trei francizați au declarat pentru Reuters: „McDonald’s folosește din ce în ce mai mult inteligența artificială pentru a ghida prețurile meniurilor în SUA și pe unele piețe globale, un plan care își propune să stimuleze profitul companiei centrale, dar riscă să înstrăineze clienții și să atragă controlul antitrust. (…) Motorul mărește diferențele de preț existente pentru același produs între restaurante, inclusiv de la un cartier la altul în aceeași zonă”.

Reprezentanții companiei afirmă că prețurile și alți factori comerciali diferă de la un restaurant la altul, inclusiv între locații aflate la doar câțiva kilometri distanță, care pot face parte din piețe distincte.

McDonald’s a explicat că portalul de prețuri „este un instrument, nu un mandat, conceput pentru a oferi recomandări specifice restaurantului pentru a ajuta francizații să ofere valoare clienților și să ia decizii de afaceri informate”.

Totodată, compania a contestat concluziile investigației, pe care a descris-o drept „afirmații speculative și neinformate care încearcă să transforme o practică comercială standard în ceva controversat”.

Utilizarea algoritmilor pentru stabilirea prețurilor ar putea aduce beneficii comerciale companiei, prin adaptarea tarifelor la cererea din fiecare zonă. Totuși, această abordare ridică și întrebări legate de transparența prețurilor și de modul în care sunt protejați consumatorii.

Reuters atrage atenția că extinderea recomandărilor generate de inteligența artificială poate crea riscuri de reglementare, inclusiv în ceea ce privește legislația antitrust. În plus, compania se confruntă cu posibile riscuri de imagine, pe fondul nemulțumirilor existente în SUA față de utilizarea tot mai extinsă a inteligenței artificiale.

Diferențele de preț pentru produse identice, precum o porție de nuggets, ar putea deveni astfel un subiect sensibil pentru clienți, mai ales dacă aceștia descoperă că plătesc sume diferite în funcție de restaurantul ales.