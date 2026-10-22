Două vulnerabilități critice descoperite în PHP, limbajul de programare care stă la baza unei mari părți a internetului, au determinat autorități și organizații din mai multe țări să își închidă temporar unele servicii online sau să recomande întreruperea accesului public până la instalarea actualizărilor de securitate, potrivit BBC.

Problema a devenit publică după ce detaliile vulnerabilităților au fost divulgate pe rețelele sociale, înainte de momentul planificat pentru anunțarea lor.

Printre instituțiile care au luat măsuri se numără autoritățile din Finlanda și Țările de Jos, Consiliul Local din Edinburgh și fundația care administrează Wikipedia.

Agențiile de securitate cibernetică avertizează că exploatarea acestor breșe ar putea permite atacatorilor să execute cod de la distanță și să compromită sisteme informatice.

Breșele au fost identificate de cercetători în securitate cibernetică de la companiile Calif și Wiz, în cadrul unui program care urmărește descoperirea și remedierea vulnerabilităților software cu ajutorul inteligenței artificiale. OpenAI a participat la acest efort prin programul „Patch the Planet”, oferind acces la instrumente AI avansate.

Potrivit informațiilor publicate de OpenAI, problema reprezintă unul dintre cele mai importante incidente de securitate software identificate în ultima perioadă. Wiz a transmis că modelele AI avansate au permis cercetătorilor să dezvolte și să adapteze exploit-uri funcționale pentru mai multe aplicații în decurs de câteva ore.

Vulnerabilitățile ar fi rămas nedetectate mai bine de un deceniu. Amploarea exactă a impactului nu este însă stabilită. Wiz estimează că aproximativ 70% din internet ar putea fi afectat, dar această cifră nu a putut fi verificată independent de BBC.

PHP este utilizat pentru dezvoltarea și funcționarea site-urilor web, inclusiv prin platforme populare precum WordPress, Drupal, Joomla și Magento. Limbajul rulează pe servere și contribuie la generarea conținutului afișat utilizatorilor.

Potrivit agenției europene CERT-EU, evaluările de risc indică posibilitatea executării de cod de la distanță fără autentificare. Într-un astfel de scenariu, un atacator ar putea obține acces la sistemele afectate, la fișiere sau la baze de date și ar putea instala programe malițioase.

Specialiștii avertizează că organizațiile trebuie să identifice toate sistemele care folosesc PHP, inclusiv componentele integrate în produse și servicii furnizate de terți. În unele cazuri, administratorii pot să nu știe că anumite aplicații sau echipamente depind de acest limbaj.

Don Smith, expert în securitate cibernetică în cadrul Sophos Counter Threat Unit, a declarat pentru BBC că vulnerabilitățile vor deveni probabil o țintă prioritară pentru hackeri. El a subliniat că, pe lângă instalarea actualizărilor, organizațiile trebuie să verifice dacă atacatorii au obținut deja acces la infrastructura lor.

Autoritățile finlandeze au suspendat temporar serviciile web publice ale guvernului, în timp ce agenția de securitate cibernetică din Țările de Jos a anunțat că își scoate propriul site din funcțiune din motive de precauție.

Au devenit inaccesibile și site-ul Camerei Reprezentanților din parlamentul neerlandez, precum și cel al Institutului Național pentru Sănătate Publică și Mediu din această țară.

Fundația Wikimedia a confirmat că lucrează la remedierea problemelor și că a dezactivat preventiv mai multe sisteme până când acestea vor putea fi actualizate în siguranță. Măsura a afectat temporar accesul la anumite părți ale Wikipedia.

În Regatul Unit, site-ul Consiliului Local din Edinburgh și paginile unor programe BBC, inclusiv „Doctor Who” și „The Traitors”, au devenit inaccesibile. BBC a precizat că nu a confirmat o legătură directă între aceste întreruperi și vulnerabilitățile PHP.

Agenția Națională de Securitate a SUA (NSA) a recomandat, la rândul său, ca organizațiile care nu pot instala la timp actualizările să ia în calcul scoaterea sistemelor din mediul online. Casa Albă a transmis că agențiile federale colaborează cu laboratoare importante de inteligență artificială pentru accelerarea remedierii problemei.

Centrul Național pentru Securitate Cibernetică din Regatul Unit (NCSC), agențiile europene și autoritățile australiene au îndemnat organizațiile care folosesc PHP să aplice actualizările disponibile.

Într-o recomandare oficială, NCSC a precizat că, atunci când remedierea imediată nu este posibilă, organizațiile ar trebui să ia în considerare scoaterea sistemului din funcțiune până la reducerea completă a riscului.

Potrivit CERT-EU, vulnerabilitățile ar putea afecta versiuni ale PHP începând cu seria PHP 5, lansată în 2004. Actualizările au fost publicate pentru versiunile mai recente, iar utilizatorii PHP 8.1 sau ai unor versiuni mai vechi sunt îndemnați să facă upgrade la o versiune care beneficiază de suport și de remedieri de securitate.

Cloudflare a semnalat, de asemenea, apariția unor atacuri timpurii și a anunțat că își actualizează măsurile de protecție pe măsură ce sunt identificate noi metode de exploatare.

Organizațiile care folosesc PHP trebuie să verifice versiunile instalate, să aplice patch-urile corespunzătoare și să confirme că actualizarea acoperă toate componentele relevante. Verificările trebuie să includă sistemele de administrare a conținutului, serviciile de găzduire și produsele terțe care includ PHP.

În plus, administratorii trebuie să analizeze jurnalele de acces și să urmărească eventuale indicii privind compromiterea anterioară a sistemelor. Instalarea unei actualizări nu garantează, de una singură, că un atacator care a obținut deja acces a fost eliminat.