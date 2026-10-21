O serie de site-uri guvernamentale din spațiul european, incluzând instituții din Franța, Olanda și Finlanda, au fost scoase temporar din funcțiune în cursul zilei de miercuri. Această decizie radicală a fost luată ca măsură de prevenție în fața unui incident cibernetic excepțional care afectează o parte importantă a infrastructurii digitale globale, conform Reuters.

Măsura vine după ce creatorii limbajului de programare PHP, care stă la baza a numeroase platforme online, au lansat o avertizare severă referitoare la o vulnerabilitate majoră ce expune paginile web la riscuri ridicate de atacuri informatice.

Conform anunțului făcut de dezvoltatori, au fost identificate două breșe critice de securitate, utilizatorii fiind îndemnați să efectueze actualizările necesare imediat ce acestea devin accesibile. Lansarea unui pachet de corecție destinat remedierii acestor probleme a fost programată pentru miercuri, la ora 17:00, ora României.

Specialiștii în securitate cibernetică avertizează însă că riscul s-a materializat deja în mediul online. Dane Knecht, directorul tehnic al companiei Cloudflare, specializată în protecție web și cloud, a confirmat că rău-făcătorii au încercat deja să profite de această slăbiciune a sistemelor.

Observăm apariţia primelor atacuri şi ne adaptăm măsurile de protecţie pe măsură ce apar noi vectori, a menționat acesta pe rețeaua X, subliniind în același timp că aceste soluții de apărare au un caracter pur provizoriu.

Deoarece limbajul PHP este utilizat pe scară largă pentru gestionarea a numeroase sisteme de administrare a conținutului, printre care se numără soluții populare precum WordPress, Drupal, Joomla sau Magento, amploarea fenomenului poate fi uriașă. În prezent, experții estimează că toate versiunile PHP începând cu a cincea ar putea fi vizate, deși dezvoltatorii nu au furnizat deocamdată o listă exactă a versiunilor care prezintă risc direct.

În Franța, impactul s-a resimțit puternic la nivelul administrației locale, numeroase portaluri instituționale, inclusiv toate site-urile prefecturilor, devenind complet inaccesibile. Ministerul francez de Interne a explicat situația printr-un comunicat oficial.

Ca măsură de precauţie, site-urile prefecturilor au fost temporar puse offline, în aşteptarea publicării unui patch de securitate de către editor, a precizat instituția, fiind citată de agenția Reuters.

Măsuri similare de precauție au fost adoptate rapid și de autoritățile din Olanda și Finlanda. Deocamdată, autoritățile nu au oferit date oficiale exacte referitoare la numărul total de pagini web afectate sau la durata exactă a întreruperilor de serviciu înregistrate.