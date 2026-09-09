Internetul pe care îl utilizăm în fiecare zi reprezintă doar o mică parte dintr-un rețea uriașă. Căutările obișnuite pe motorul de căutare, rețelele sociale, site-urile de știri și platformele de streaming fac parte din internetul de suprafață. Cu toate acestea, sub această suprafață vizibilă există un teritoriu vast și misterios, cunoscut sub numele de Dark Web.

Pentru a înțelege conceptul, trebuie făcută o delimitare clară între Deep Web și Dark Web. Rețeaua adâncă include toate paginile web care nu sunt indexate de motoarele de căutare tradiționale, cum ar fi conturile bancare online, bazele de date private, mesajele de e-mail sau documentele medicale. Acestea sunt inaccesibile publicului larg din motive de securitate și confidențialitate.

Dark Web este o mică porțiune din această rețea adâncă, concepută intenționat pentru a fi ascunsă. Paginile de pe acest nivel nu pot fi accesate folosind un browser obișnuit. Ele necesită softuri speciale, cel mai cunoscut fiind browserul Tor, care criptatizează conexiunea și anonimizează identitatea utilizatorului.

Funcționarea acestei rețele se bazează pe direcționarea traficului de date printr-un sistem complex de noduri de rețea. Informațiile sunt criptate în mai multe straturi, similar cu foile unei cepe, de unde provine și numele rețelei The Onion Router.

Fiecare nod din rețea elimină un singur strat de criptare, suficient doar pentru a ști unde să trimită datele mai departe, fără a cunoaște originea sau destinația finală a mesajului. Din acest motiv, adresele site-urilor nu se termină în extensiile clasice, ci au extensia specilă onion, urmată de un șir lung și aleatoriu de caractere.

Nivelul de anonimat oferit atrage o gamă variată de utilizatori. Pe de o parte, rețeaua este folosită pentru activități ilegale, cum ar fi piețele neagre de substanțe interzise, vânzarea de date financiare furate, atacuri cibernetice sau conținut ilegal.

Pe de altă parte, tehnologia oferă protecție esențială pentru jurnaliști, dizidenți politici și avertizori de integritate care trăiesc în regimuri autoritare. Aceștia folosesc platforma pentru a comunica securizat și pentru a transmite informații fără riscul de a fi urmăriți sau persecutați de autorități.

Navigarea pe aceste pagini implică riscuri majore de securitate cibernetică. Fără măsuri severe de protecție, dispozitivele pot fi infectate rapid cu programe malware, ransomware sau spyware. De asemenea, escrocheriile sunt extrem de frecvente, iar tranzacțiile financiare efectuate în criptomonede nu pot fi recuperate. Riscurile legale și cele privind siguranța datelor personale fac ca accesarea acestui mediu să fie o acțiune extrem de periculoasă pentru utilizatorii neexperimentați.