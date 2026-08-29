Instanţa Curţii de Apel Bucureşti a decis, în urmă cu două zile, ca Horaţiu Potra, să rămână cu măsura arestului la domiciliu, cu brăţară electronică şi fără a avea voie să ia legătura cu alte persoane din dosar în afara fiului şi nepotului său. O decizie care a venit ca o lovitură pentru Potra.

Acestea este considerat a fi unul dintre pilonii lui Călin Georgescu implicat, conform procurorilor, în mai multe activităţi infracţionale.

“Evenimentul Zilei” a studiat motivarea decizie judecătorești și a extras cele mai importante motive.

Din motivarea acestei decizii, aflată în posesia EVZ, în urma dezbaterilor pe legalitatea şi temeinicia acestei măsuri, judecătorul a dat dreptate procurorului care a susţinut că, în privinţa lui Potra subzistă temeiurile în baza cărora acesta a fost plasat în arest la domiciliu pentru că ’’inculpatul prezintă în continuare o stare de pericol pentru ordinea publică, pericolul rezultând din natura infracțiunilor săvârșite şi din modalitatea concretă de comitere’’.

Totodată instanța a apreciat că există în continuare riscul ca buna desfășurare a procesului penal să fie împiedicată, având în vedere că, inițial, inculpatul s-a sustras urmăririi penale, iar faptul că anterior a respectat măsura arestului la domiciliu pe o durată de aproximativ două luni de zile de la momentul luării acestei măsuri, respectiv din data de 17.06.2026, nu înlătură acest risc.

Apărătorul lui Potra a încercat să explice că această măsură nu s-ar mai impune și a cerut înlocuirea acesteia cu controlul judiciar, argumentând că Parchetul nu are probe sau indicii din care să rezulte că Potra ar putea perturba desfășurarea normală a procesului penal.

Tot avocatul a fost cel care a susținut în instanță că Horațiu Potra este o persoană cu o reputație deosebită în societate, nu are antecedente penale, era asociat până în 2024 în șapte societăți comerciale și înregistra, ca persoană fizică autorizată, profituri de peste un milion de euro pentru care a plătit impozit, iar arestul la domiciliu îl împiedică să își mai desfășoare activitatea.

Dosarul în care Potra se află arestat la domiciliu este cel în care el este acuzat de mai multe infracțiuni grave și chiar dacă ceilalți inculpați nu mai au vreo măsură preventivă, Potra e considerat liderul a cărui participație a determinat săvârșirea și declanșarea urmăririi penale în prezenta cauză.

Prin rechizitoriul din data de 15 septembrie 2025 întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosarul nr. 6720/284/P/2024, Potra fost trimis în judecată, alături de alte persoane pentru:

Tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale Nerespectarea regimului armelor și munițiilor Nerespectarea regimului materiilor explozive Orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept Instigare publică

Prin încheierea din data de 4 august 2026, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Bucureşti în dosarul nr. 6008/2/2025/a11, s-a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii preventive şi a fost menţinută măsura arestului la domiciliu luată faţă de inculpatul Potra Horaţiu până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile, după ce, anterior, acesta fusese arestat. Contestaţia inculpatului a fost respinsă prin încheierea din data de 11 august 2026 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

In motivarea CAB aflată în posesia EVZ, judecătorul a constat că, la acest moment, subzistă în continuare temeiurile avute în vedere la dispunerea măsurii arestului la domiciliu cu privire la Horaţiu Potra.