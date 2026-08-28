De ce generalul Pahonțu trebuie izolat. Mădălin Hodor de la CNSAS, folosit în jocul murdar împotriva lui Nicușor Dan

Declarațiile de joi ale lui Hodor, vicepreședintele CNSAS, urmate de cele de după afirmațiile președintelui Dan, scrise pe Facebook de istoric, s-au amestecat vineri de presa interesată și pare că Mădălin Hodor s-a sucit. Adevărul se deformează prin omisiunea informațiilor din primul interviu și servirea unei știri care are menirea să-l transforme pe președinte într-un habarnist, care se apropie de PSD.

Pe vremuri, l-am criticat pe Mădălin Hodor pentru o acțiune nedocumentată până la capăt și care părea părtinitoare, fără o bază concretă. Era însă la începuturile sale de cercetător la CNSAS, nu avea nici experiența, nici poziția de acum. Azi, mă simt datoare să-l atenționez că e folosit într-un joc murdar. De asemenea, este de verificat cine a modificat datele biografice ale lui Lucian Pahonțu de pe Wikipedia, în noaptea de miercuri spre joi.

De ce generalul Pahonțu trebuie izolat?

Încep cu acestă întrebare pe care cred că trebuie să ne-o punem. Răspunsurile nu pot fi decât presupuse, deoarece faptul că e de 21 de ani în fruntea SPP nu e un motiv serios, dacă Lucian Pahonțu nu a comis greșeli în actul de comandă și, mai ales, în reorganizarea instituției ce asigură protecție demnitarilor. Trei președinți și o pleiadă de guverne și parlamente nu i-au găsit niciun cusur managerial, ba au constatat cum SPP s-a aliniat standardelor euro-atlantice.

PSD, des invocat în ultimele 48 de ore, a fost singurul partid care a lovit în SPP. Liviu Dragnea, în vremea în care era președintele partidului și avea amantă, a cerut ca nici el, nici alți demnitari din PSD să nu mai fie însoțiți de ofițerii SPP fiindcă le știu toate activitățile și scurg informații către adversarii politici și către presă. Viorica Dăncilă, pe atunci premier, a ignorat după un timp indicația lui Dragnea. La fel și alți miniștri.

Să existe aceleași temeri și la Ilie Bolojan și susținătorii lui încât au turat motoarele ca să fie schimbat generalul Pahonțu de la cârma SPP?

Sunt bănuiți ofițerii SPP că au știut de întâlnirea Bolojan – Simina Tănăsescu, președinta CCR ? Sau de primirea afaceristului Fănel Bogos de către premierul Bolojan și Cristina Trăilă în sediul Guvernului?

A apărut vreun document la CNSAS sau în altă parte din care rezultă că Lucian Pahonțu, comandant de pluton la 25 de ani, a fost la Inter și a tras în manifestanți sau a comandat camionul militar să intre în mulțime? Arătați proba președintelui Nicușor Dan, dacă există! Declarația locotenentului Pahonțu, dată în 9 martie 1989, pe care am citit-o azi pe net, nu îl incriminează cu nimic, e la fel cu a altor zeci de militari care au fost audiați la Procuratura Militară atunci. De aceea și generalul Ioan Dan, procurorul anchetator, a declarat ieri că nu-și amintește de numele Pahonțu în rechizitoriul pe care l-a întocmit.

Joi, 27.08.2026. Într-un interviu pentru Cotidianul, Mădălin Hodor, vicepreședinte CNSAS a explicat situația verificărilor în cazul lui Lucian Pahonțu. Spunea clar că Pahonțu a fost verificat de CNSAS din oficiu, cum cere legea.

„Din ce am văzut, domnul Pahonțu a fost numit în anul 2005, dacă nu mă înșel, în funcția de șef al SPP. În Legea 187, atât în forma veche, cât și în forma ei actualizată, adică după ce a fost declarată neconstituțională și înlocuită de OUG 24/2008, devenită ulterior lege, în ceea ce privește verificările din oficiu, șefii serviciilor de informații intră în categoria persoanelor pe care CNSAS trebuie să le verifice din oficiu.

Mai spunea cercetătorul Mădălin Hodor în declarația de joi: „E puțin probabil ca un ofițer de la Trupele de Securitate, în poziția domnului Pahonțu, să fi făcut ceea ce se numește „acte de poliție politică”.

„Acum ne-au trimis răspunsuri mai detaliate legate de activitate (n.r. instituțiile de la care au cerut acte din arhive- MAI, MApN, SRI). Din ce știu eu, sunt cele mai detaliate răspunsuri pe care le-am primit vreodată despre activitatea exactă a domnului Pahonțu în perioada respectivă. Iar, în momentul de față, lucrarea este în verificare.

Repet, nu vreau să creez așteptări foarte mari, e puțin probabil ca un ofițer de la Trupele de Securitate, în poziția domnului Pahonțu, să fi făcut ceea ce se numește „acte de poliție politică”, pentru că ei nu se ocupau cu așa ceva.”, a afirmat Mădălin Hodor.

A făcut și precizarea că despre actele de violență și împușcarea oamenilor la Inter și Sala Dalles trebuie să arate procurorii ce vinovați au găsit, inclusiv dacă Lucian Pahonțu (n.r. pe atunci, 25 de ani, comandant de pluton) a fost prezent în dispozitivul de acolo.

Conform mărturiilor a doi bărbați, care erau soldați în termen în 21 decembrie 1989, unitatea lor a acționat acolo: UM 01908. Am publicat declarațiile lor ieri, în EVZ și le puteți citi aici.

Pe vremea lui Ceaușescu, când dictatorul dădea ordin, tot ce nu i-a plăcut se sucea. Așa pare și declarația de azi, vineri 28 august, a istoricului Mădălin Hodor, persoană importantă în CNSAS. Doar că nu el s-a sucit în declarație, ci jurnaliștii „reziști”, care vor neapărat să-l terfelească pe președintele Nicușor Dan, doar-doar va renunța la serviciile păzitorului său de la SPP, generalul Pahonțu.

În titlurile din presă, se spune că Hodor îl contrazice pe Nicușor Dan, arătând că Pahonțu nu a fost verificat de CNSAS. Președintele e făcut de râs, dar declarația lui Hodor e doar interpretabilă.

Vicepreședintele Colegiului CNSAS a scris vineri dimineață pe Facebook și a explicat că, din ce știe el (n.r. în 2005, când a fost numit Pahonțu la SPP, nu era membru CNSAS), nu există niciun fel de procedură legală prin care CSAT să ceară CNSAS verificarea unei persoane, așa cum a spus Nicușor Dan în declarația făcută de la Chișinău, joi seara.

„Verificarea relației cu Securitatea a celor care sunt numiți șefi ai serviciilor secrete și a adjuncților acestora este prevăzută expres în legea CNSAS. Și ea se face din oficiu. În cazul domnului Pahonțu, demararea verificării din oficiu a fost împiedicată de lipsa declarației pe proprie răspundere care trebuia dată la intrarea în funcție, așa cum, de altfel, a relatat presa și am spus și eu în interviurile date ieri pe subiect”.

Apoi, Mădălin Hodor îi acordă o scuză președintelui și lasă o ușă deschisă pentru Pahonțu: „Prefer să cred că domnul președinte a afirmat ceea ce a afirmat din greșeală datorită necunoașterii prevederilor legale. Altfel, repet ca să fie clar, pe numele domnului Pahonțu nu exista niciun verdict oficial al CNSAS. Încă”.