Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a făcut public miercuri un document din arhive care indică faptul că Elena Ceaușescu a fost implicată într-un accident rutier grav în anul 1979. Potrivit informațiilor prezentate de instituție, soția fostului lider comunist ar fi suferit un traumatism cranian sever, iar detaliile despre incident au fost ținute departe de opinia publică prin mecanismele de cenzură ale regimului.

Reprezentanții CNSAS au anunțat că au identificat un telex transmis de un corespondent al agenției France Presse, document care confirmă existența accidentului despre care au circulat ani la rând informații contradictorii.

„Secretomania este una din trăsăturile de bază ale oricărui regim totalitar. Comunismul românesc nu a fost o excepţie în acest sens. Este mai puţin ştiut că în 1979 Elena Ceauşescu a fost implicată într-un grav accident de circulaţie. Autorităţile nu au făcut public evenimentul şi toate ştirile pe această temă au fost cu grijă cenzurate. Nu numai publicul român a fost ţinut în întuneric, dar nici presa străină nu a avut acces la mai multe informaţii. Ca urmare, în lipsa clarificărilor oficiale, întâmplarea a fost răspândită sub forma unei legende urbane, caracterizată de elemente contradictorii", au transmis reprezentanţii CNSAS.

Potrivit instituției, de-a lungul timpului au circulat mai multe variante privind circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Conform informațiilor prezentate de CNSAS, există cel puțin trei ipoteze referitoare la modul în care s-a produs incidentul.

Prima variantă susține că șoferul ar fi încercat să evite un copil și a intrat în coliziune cu un autoturism care circula din sens opus. O altă teorie indică faptul că nu ar fi fost păstrată distanța față de mașina din față, iar o a treia ipoteză vorbește despre pierderea controlului vehiculului pe un carosabil umed și lovirea unui copac.

Instituția arată însă că există un aspect asupra căruia nu există dubii.

"Ce se poate spune cu certitudine este că Elena Ceauşescu a fost victima unui accident, în urma căruia a suferit un traumatism cranian sever şi a lipsit un timp din spaţiul public. Dovadă că acest eveniment a avut loc cu adevărat şi că cenzura comunistă nu a reuşit să acopere complet evenimentul, este un telex transmis din Bucureşti de un corespondent France Presse, care sosise în România pentru a asista la al XII-lea Congres al PCR din noiembrie 1979", a mai anunţat CNSAS.

Potrivit CNSAS, documentul publicat oferă informații și despre activitatea de supraveghere desfășurată de Securitate asupra corespondenților acreditați în România comunistă.

Instituția susține că telexul demonstrează că mesajele transmise de jurnaliștii străini erau interceptate, iar activitatea acestora era monitorizată permanent.

„Accidentul a avut loc în urmă cu câteva săptămâni în timpul vizitei lui Jivkov, între Bucureşti şi Sinaia. Dar D-na Ceauşescu, care s-a restabilit între timp, va asista luni la dezbaterile Congresului. Nimic nu confirmă că şoferul ar fi murit în accident. Am aflat din surse particulare că maşina în care se afla D-na Ceauşescu a luat-o spre stânga pentru a evita un copil şi că astfel s-a ciocnit cu un autoturism care venea în sens invers", răspundea jurnalistul Dupuy Albert la întrebarea despre accident pe care o primise din redacţie.