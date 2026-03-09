Cum a primit vechime în muncă un informator al Securității. Document CNSAS

CNSAS a publicat documente care arată cum un informator al Securității a primit recunoaștere oficială a vechimii în muncă pentru 14 ani de activitate plătită din fonduri secrete. Procedura a fost realizată prin decizii administrative interne, deși legea nu permitea acest lucru.

Documentele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) arată că Dragomir Mihai a fost informator al Direcției I a Securității între 1956 și 1970. În această perioadă, el a fost plătit din fonduri speciale pentru informațiile furnizate.

Pe durata colaborării, Mihai nu a fost angajat oficial în nicio altă instituție. Aceasta situație îl împiedica să acumuleze vechime în muncă, ceea ce afecta atât drepturile salariale viitoare, cât și pensia.

Confruntat cu această problemă, Dragomir Mihai s-a adresat Securității pentru a o rezolva. Într-o notă-raport datată 28 aprilie 1970 și aprobată de președintele Consiliului Securității Statului, Ion Stănescu, s-a propus recunoașterea celor 14 ani ca vechime în muncă printr-o procedură administrativă internă.

Perioada a fost împărțită astfel: anii 1956 - 1967 au fost considerați activitate militară în cadrul Consiliului Securității Statului, cu gradul de plutonier, iar anii 1967 - 1970 au fost tratați ca activitate ca angajat civil al instituției.

Pentru ca soluția să fie posibilă, autoritățile au planificat emiterea unor ordine retroactive de încadrare, trecere în rezervă și încetare a contractului de muncă.

Raportul prevedea întocmirea unui carnet de muncă cu dată retroactivă, astfel încât perioada de colaborare să fie recunoscută oficial ca vechime.

Motivația invocată pentru această procedură a fost faptul că informatorul nu putea lucra în altă parte din cauza „sarcinilor deosebite” primite de la organele Securității.

CNSAS arată că acest caz reflectă modul în care funcționa un sistem paralel în statul comunist. Deciziile administrative interne puteau soluționa situații care contraveneau legislației oficiale. Instituția amintește că, în perioada respectivă, circula o glumă amară despre abrevierea P.C.R., reinterpretată în folclorul urban ca „Pile, Cunoștințe, Relații”.

Cazul lui Dragomir Mihai ilustrează modul în care anumite persoane puteau beneficia de privilegii prin decizii interne ale aparatului de securitate, inclusiv recunoașterea vechimii în muncă pentru perioade în care nu existau angajamente oficiale.