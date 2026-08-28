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Victoria, fiica lui Cazimir Ionescu, a fost condusă pe ultimul drum de cel pe care l-a iubit: Luca, actor și fiul primarului Mario De Mezzo. Aflaţi aici şi diagnosticul medical al Victoriei

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Victoria, fiica lui Cazimir Ionescu, a fost condusă pe ultimul drum de cel pe care l-a iubit: Luca, actor și fiul primarului Mario De Mezzo. Aflaţi aici şi diagnosticul medical al VictorieiLuca De Mezzo. Sursa foto: EVZ
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Din cuprinsul articolului

Victoria Maria Ionescu, fiica cea mare a cunoscutului politician și membru în Colegiul CNSAS, Cazimir Ionescu, a fost condusă, azi, pe ultimul drum și a fost înmormântată la locul de veci al familiei aflat în Cimitirul Bellu. Și-au luat adio de la tănăra actriță familia, toți prietenii și colegii de la UNATC, prietenii familiei, sora mai mică și fratele ei, dar și cel cu care ea a împărtățit o frumoasă poveste de dragoste.

E vorba despre Luca De Mezzo, fiul primalului PNL din Slatina, Mario-Lucian De Mezzo. Luca a stat, alături de Cazimir și Mihaela, părinții Victoriei, toată noaptea lângă sicriul ei. La ceremonia de înhumare, Luca nu s-a dezlipit de familie și a ajutat la toate cele de trebuință, până la capăt. Era vizibil marcat. Toți cei care i-au cunoscut știau că ei s-au iubit mult, dar se despărțiseră de câteva luni.

Luca De Mezzo

Sursa foto: Facebook/Luca De Mezzo

Date fiind circumstanțele legate de existența unei fișe medicale pe care părinții ei au adus-o preoților și care atestă faptul că ea era sub tratament din cauza unei boli diagnosticate de psihiatru, la capelă a avut loc o mică slujbă religioasă, chiar dacă Victoria s-a sinucis lăsând un bilet de adio familiei.

EVZ are informația certă a acestui diagnostic pus în urma consultației din data de 2 iunie 2026: reacția la un factor de stress important și tulburări de adaptare.

Victoria Maria Ionescu

Victoria Maria Ionescu. Sursa foto: Facebook

Conform medicilor, reacția acută la stres este din cauza unui eveniment traumatizant , cum ar fi inclusiv o despărțire, iar tulburarea de adaptare reprezintă dificultatea de a procesa și adapta la o schimbare majoră în viață, manifestată prin tristețe și anxietate excesivă.

Victoria Maria a fost un copil frumos, educat, foarte talentat, un suflet bun dar și extrem de fragil. Această sensibilitate excesivă a dus la o suferință pe care nu a mai controlat-o și, când toată lumea credea că s-au făcut pași spre vindecare, ea și-a pus capăt zilelor. Chiar când urma să interpreteze rolul Natașei Rostova din celebrul roman al lui Lev Tolstoi, Război și pace.

Odihnească-se în pace și sufletul Victoriei!

Articol de Adina Anghelescu

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