Alocația după 18 ani. Cine o primește în continuare

Tinerii care au împlinit 18 ani pot primi în continuare alocația de stat pentru copii dacă urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, în condițiile prevăzute de lege, a anunțat joi Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Dreptul la alocație nu încetează automat la împlinirea vârstei de 18 ani pentru elevii care își continuă studiile. Potrivit Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare, aceștia pot beneficia de alocație până la terminarea cursurilor învățământului liceal sau profesional.

Pentru continuarea acordării alocației, tânărul care a împlinit 18 ani trebuie să urmeze în continuare cursurile liceale sau profesionale, fără întrerupere, și să nu repete anul școlar.

ANPIS precizează că tânărul trebuie să se adreseze unității de învățământ la care este înscris. Cererea pentru acordarea alocației se depune la această unitate și trebuie să fie însoțită de:

-actul de identitate al tânărului; adeverința eliberată de unitatea de învățământ, din care să rezulte că urmează cursurile învățământului liceal sau -profesional, că studiile sunt continuate fără întrerupere și că nu repetă anul școlar; -după caz, documentele medicale care justifică repetarea anului școlar din motive de sănătate.

„Cererea este completată de tânărul care a împlinit vârsta de 18 ani. În cadrul acesteia poate fi indicată și modalitatea în care acesta dorește să primească alocația - prin mandat poștal sau într-un cont bancar, conform prevederilor legale”, precizează ANPIS.

Pentru tinerii cu handicap, alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani, pe perioada în care aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar prevăzută de lege.

În acest caz, alocația poate fi acordată până la împlinirea vârstei de 26 de ani.

Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare transmit agențiilor teritoriale pentru plăți și inspecție socială, până la data de 1 octombrie a fiecărui an, situația centralizatoare a elevilor înscriși în anul școlar care au împlinit 18 ani și îndeplinesc condițiile pentru acordarea alocației.

În această situație sunt incluși și elevii unităților de învățământ private acreditate sau autorizate în condițiile legii.

Pe parcursul anului școlar, inspectoratele comunică lunar agențiilor teritoriale și situațiile tinerilor de peste 18 ani care nu mai urmează cursurile învățământului liceal sau profesional.

Potrivit ANPIS, în anul școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri care împliniseră 18 ani și urmau cursurile învățământului liceal sau profesional au primit alocația de stat.

Prin urmare, împlinirea vârstei de 18 ani nu duce automat la încetarea plății alocației pentru tinerii care continuă studiile în condițiile prevăzute de lege.