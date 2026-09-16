O propunere legislativă aflată în Parlament prevede ca, din septembrie 2027, alocația de stat pentru copiii între 3 și 18 ani să fie stabilită la 100 de lei, iar elevii care îndeplinesc condițiile de frecvență să poată primi suplimentar o bursă de prezență de cel puțin 250 de lei pe lună, potrivit textului proiectului înregistrat la Senat.

Inițiativa, care poartă numărul B262/2026, a fost înregistrată la 29 aprilie 2026 și a fost trimisă ulterior la Camera Deputaților, care este prima Cameră sesizată. În forma actuală, proiectul nu este lege și nu produce efecte asupra alocațiilor plătite în prezent.

Propunerea modifică Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii. Conform textului inițiativei, începând cu drepturile aferente lunii septembrie 2027, alocația ar urma să fie:

719 lei pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani;

100 de lei pentru copiii cu vârsta între 3 și 18 ani și pentru tinerii prevăzuți de lege;

719 lei pentru copiii cu handicap cu vârsta între 3 și 18 ani.

Proiectul prevede și indexarea anuală a alocațiilor cu rata medie anuală a inflației.

În prezent, alocația pentru copiii din categoria 3-18 ani este de 292 de lei, potrivit documentelor care însoțesc propunerea legislativă. Diferența până la suma actuală ar urma să fie legată de noul mecanism al bursei de prezență.

Proiectul introduce o categorie nouă de sprijin financiar, denumită „bursa de prezență”.

Cuantumul acesteia ar fi de minimum 250 de lei lunar, sumă care ar urma să fie indexată anual cu rata medie a inflației. Valoarea actualizată și modalitatea concretă de acordare ar urma să fie stabilite prin hotărâre de Guvern.

Bursa ar putea fi acordată preșcolarilor și elevilor care frecventează cursurile și care au obținut, la finalul anului școlar anterior, media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare.

Proiectul precizează că frecventarea cursurilor înseamnă prezența zilnică la unitatea de învățământ, cu excepția absențelor motivate.

Pentru preșcolari, proiectul introduce o excepție: condiția de frecventare ar fi considerată îndeplinită și în cazul în care sunt înregistrate maximum cinci zile de absențe nemotivate pe lună.

Pentru elevi, textul condiționează bursa de prezența la cursuri, cu excepția absențelor motivate. De asemenea, bursa de prezență ar urma să fie acordată și în timpul vacanțelor școlare.

Există însă o limitare pentru vacanța de vară. Elevii care, la finalul anului școlar, au depășit limita absențelor prevăzută în regulamentul școlar nu ar primi bursa de prezență în perioada vacanței de vară.

O precizare importantă este că proiectul nu stabilește pierderea integrală a alocației de 100 de lei în cazul absențelor.

În forma propusă, cei 100 de lei reprezintă cuantumul alocației de stat pentru copiii între 3 și 18 ani, în timp ce suma de minimum 250 de lei este acordată separat, sub forma bursei de prezență, celor care îndeplinesc condițiile.

Prin urmare, mecanismul propus ar transforma actualul sistem într-unul în care o parte mai mare a sprijinului financiar ar fi condiționată de participarea la educație.

Propunerea a primit un aviz negativ din partea Consiliului Legislativ, documentul fiind emis la 27 mai 2026.

Consiliul Legislativ a invocat, între altele, jurisprudența Curții Constituționale privind caracterul universal al alocației de stat pentru copii. Instituția a menționat decizii ale CCR potrivit cărora alocația are rolul de protecție a copilului și nu reprezintă un ajutor acordat pentru educație sau pentru urmarea cursurilor școlare.

În aviz se arată, de asemenea, că reducerea alocației pentru copiii între 3 și 18 ani ar putea afecta caracterul universal al protecției oferite prin acest drept și ar putea genera tratamente juridice diferențiate între copii aflați în situații comparabile.

Inițiativa nu a fost adoptată și nu modifică în acest moment cuantumul alocațiilor. Senatul a stabilit în iunie că Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, iar proiectul a fost transmis acesteia pentru dezbatere.

Așadar, eventualele modificări ale alocației și introducerea bursei de prezență depind de parcursul legislativ și de forma finală care ar putea fi adoptată de Parlament și promulgată.

Concluzie: proiectul B262/2026 propune ca, din septembrie 2027, alocația pentru copiii între 3 și 18 ani să fie de 100 de lei, iar până la 250 de lei sau mai mult să poată fi acordați sub forma unei burse de prezență. Inițiativa este încă în procedură parlamentară și a primit aviz negativ de la Consiliul Legislativ.