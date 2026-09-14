Deputații nu mai pot vota de la distanță. Noile reguli

Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat, luni, un set de măsuri prin care este sistat sistemul hibrid de vot la distanță. Începând cu 14 septembrie 2026, participarea și votul la ședințele de plen se fac prin prezență fizică în sala de plen.

Una dintre măsurile aprobate vizează deconectarea logică și fizică a sistemelor de transmisie din sala de plen care asigurau legătura cu sistemul hibrid de vot la distanță administrat de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

De asemenea, sistemul de vot electronic al Camerei Deputaților a fost reconfigurat, prin modificări hardware și software, pentru sistarea utilizării sistemului hibrid de vot la distanță. Sistemul de agregare a voturilor a fost, la rândul său, configurat pentru colectarea exclusivă a voturilor exprimate electronic din sala de plen.

Aplicațiile de audioconferință și de vot la distanță au fost oprite. În aplicația de vot electronic hibrid la distanță este afișat mesajul: „Participarea şi votul în cadrul şedinţelor de Plen ale Camerei Deputaţilor se fac prin prezenţă fizică în Sala de Plen”.

Potrivit memorandumului aprobat de Biroul permanent, echipamentele și sistemele aferente votului electronic la distanță nu sunt însă retrase.

Kit-urile mobile rămân în deținerea deputaților, iar serverul și elementele necesare conexiunilor rămân în administrarea compartimentelor de specialitate ale Camerei Deputaților. Mentenanța periodică va fi asigurată de deținător, iar sistemele de electroalimentare, precum și componentele hardware și software, rămân pe poziție. Bazele de date aferente sistemului de vot electronic la distanță vor fi actualizate periodic.

În urma reconfigurărilor, începând din 14 septembrie, votul în sala de plen poate fi exercitat prin următoarele modalități:

-vot deschis prin mijloace electronice, exclusiv din sala de plen, cu o durată de 10 secunde pentru fiecare vot; -vot prin ridicarea mâinii; -vot prin apel nominal; -vot secret, prin buletine de vot, prin bile sau prin mijloace electronice.

Sistemul hibrid de vot la distanță poate fi însă reactivat în situația în care, potrivit Regulamentului Camerei Deputaților, se decide folosirea acestuia pentru ședințele Camerei.

În acest caz, sistemele necesare vor fi mobilizate și operaționalizate într-un interval de 72 de ore de la informarea compartimentelor de specialitate ale Camerei Deputaților. Același termen este prevăzut și pentru ședințele comune ale Camerei Deputaților și Senatului desfășurate în sala de plen a Camerei Deputaților.