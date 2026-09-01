USR și PNL au anunțat marți că vor contesta la Curtea Constituțională hotărârea Camerei Deputaților prin care câte un reprezentant al celor două partide a fost înlocuit în Biroul Permanent cu reprezentanți ai AUR și SOS România. În noua formulă, AUR și SOS dețin împreună patru din cele 12 voturi ale conducerii Camerei Deputaților.

USR susține că votul dat marți indică formarea unei noi majorități politice în Parlament, în jurul PSD și cu sprijinul partidelor pe care formațiunea le califică drept extremiste.

Diana Stoica, lidera deputaților USR, a declarat că rezultatul votului schimbă raportul politic din Camera Deputaților și a cerut PSD să își asume noua formulă.

„Astăzi s-a creat o majoritate toxică în Parlament: PSD şi extremiştii. Nu mai vorbim despre declaraţii, speculaţii sau despre jocuri politice făcute în culise, ci despre un vot concret, dat la vedere, prin care PSD a ales să le ofere extremiştilor mai multă putere în conducerea Camerei Deputaţilor. Acesta este rezultatul politic al votului de astăzi şi PSD trebuie să şi-l asume. Dacă aceasta este noua majoritate pe care PSD vrea să construiască în Parlament, atunci aşteptăm să vedem şi noul guvern susţinut de această majoritate. Iar dacă nu există o majoritate capabilă să guverneze România responsabil şi să păstreze direcţia europeană a ţării, atunci soluţia democratică este întoarcerea la votul românilor: alegeri anticipate”, declară Diana Stoica, lidera deputaţilor USR.

USR și PNL susțin că schimbarea componenței Biroului Permanent trebuie făcută cu respectarea regulilor constituționale și parlamentare privind reprezentarea grupurilor politice.

Cătălin Drulă, deputat USR și vicepreședinte al Camerei Deputaților, a spus că noua formulă de conducere a fost posibilă și cu voturile UDMR și ale reprezentanților minorităților naționale.

”Astăzi, la Camera Deputaţilor, cu votul celor doi concubini politici, PSD şi extremiştii, au fost eliminaţi doi reprezentanţi ai USR şi PNL din Biroul Permanent al Camerei şi au fost înlocuiţi cu reprezentanţi AUR şi SOS. Nu este un simplu joc de funcţii în Parlament. Prin votul dat astăzi, PSD le-a oferit extremiştilor mai multă putere şi o poziţie mult mai puternică în conducerea uneia dintre cele două camere ale Parlamentului. Din păcate şi, pentru noi, inexplicabil, această operaţiune a primit şi voturile minorităţilor şi UDMR.

Rezultatul este foarte simplu şi poate fi măsurat: extremiştii au acum patru voturi - trei AUR şi unul SOS - din cele 12 voturi ale Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor. Ni s-a vorbit despre stabilitate, responsabilitate şi proeuropenism. Astăzi vedem cum arată în practică această stabilitate: PSD deschide uşa conducerii Parlamentului pentru AUR şi SOS şi le oferă o treime din voturile Biroului Permanent”, declară Cătălin Drulă, deputat USR şi vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

În urma votului, AUR are trei reprezentanți, iar SOS România unul, ceea ce înseamnă patru voturi din totalul de 12 din Biroul Permanent al Camerei Deputaților.

USR și PNL au anunțat că vor ataca la Curtea Constituțională hotărârea adoptată marți de Camera Deputaților.

USR a transmis că va folosi instrumentele constituționale și parlamentare disponibile pentru a contesta decizia și pentru a împiedica permanentizarea noii formule politice din conducerea Camerei Deputaților.