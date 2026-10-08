Fiul actorului Tom Hanks, Chet Hanks, l-a confruntat pe comediantul Eric André la ComplexCon, în Los Angeles, în weekendul trecut, readucând în atenție un conflict început în 2023, potrivit Fox News.

Schimbul tensionat a fost surprins într-o înregistrare video publicată ulterior de Hanks pe Instagram, iar intervenția echipei de securitate a lui André a pus capăt întâlnirii.

Incidentul are la bază apariția lui Chet Hanks în „The Eric André Show”, urmată de declarații dure făcute de comediant despre comportamentul său în timpul filmărilor.

Într-un interviu acordat revistei Rolling Stone în martie 2023, André l-a descris pe Hanks drept „tulburat emoțional” și a susținut că acesta a avut un comportament periculos pe platou.

În imaginile distribuite de Chet Hanks, acesta se apropie de André în timp ce comediantul se deplasează prin spațiul convenției și îl atinge pe umăr. André pare inițial surprins, dar cordial, întrebându-l „Ce mai faci?”. Situația se schimbă rapid, iar cei doi ajung să discute pe un ton ridicat.

Din cauza zgomotului din jur, o parte importantă a conversației nu poate fi auzită clar în înregistrare. La un moment dat, membrii echipei de securitate a lui André intervin între cei doi și îl însoțesc pe comediant în timp ce acesta se îndepărtează.

La finalul clipului, Chet Hanks râde alături de persoanele care îl însoțeau și spune că momentul era „de mult așteptat”. Potrivit relatărilor despre incident, André face, la rândul său, o referire la tatăl lui Chet, Tom Hanks, în timp ce este escortat de agenții de securitate.

Disputa datează din 2023, când Chet Hanks a participat la „The Eric André Show”. Ulterior, într-un interviu pentru Rolling Stone, Eric André a povestit că filmările au fost extrem de dificile și a susținut că Hanks ar fi furat o motocicletă și ar fi mers cu ea prin zona de filmare.

„A furat o motocicletă și s-a plimbat cu ea. Aproape că a dat jos mai mulți membri ai echipei de pe scări. A fost foarte periculos”, a declarat André pentru Rolling Stone. Comediantul a afirmat și că Hanks încercase să îi facă farse echipei, însă materialul respectiv ar fi fost eliminat la montaj.

André a continuat spunând că Hanks este „tulburat emoțional” și a făcut inclusiv o comparație între acesta și fratele său vitreg, Colin Hanks.

După apariția interviului, Chet Hanks a răspuns public. El a susținut că încerca doar să țină pasul cu stilul neobișnuit și provocator al emisiunii lui André.

Hanks a afirmat că a încercat să „egaleze energia” invitaților și formatului emisiunii, cunoscut pentru farse, situații absurde și interacțiuni intenționat haotice. Conflictul a continuat atunci și pe rețelele sociale, unde cei doi și-au adresat reciproc critici.

După confruntarea de la ComplexCon, Chet Hanks a oferit propria versiune a discuției într-o postare pe Instagram. El a susținut că André nu și-ar fi amintit inițial declarațiile făcute despre el în presă.

Hanks a mai afirmat că, în timpul confruntării, André ar fi invocat utilizarea de către el, cu ani în urmă, a unui accent jamaican, despre care comediantul ar fi considerat că reprezintă o ironizare a culturii caraibiene.

Această afirmație provine din relatarea lui Hanks despre conversație și nu este confirmată independent de o declarație publică a lui André în urma incidentului.

Hanks a reacționat sarcastic la acest argument în postarea sa, criticând stilul de comedie al lui André și făcând referire la prezența mai multor agenți de securitate care îl însoțeau la ComplexCon.

Reprezentanții lui Eric André nu au oferit, până la publicarea relatărilor din 7 octombrie 2026, un punct de vedere public privind noua confruntare.

Astfel, cele mai recente informații despre discuția de la ComplexCon provin în principal din imaginile publicate de Chet Hanks și din relatările publicațiilor care au analizat incidentul.

Întâlnirea de la Los Angeles arată că disputa dintre cei doi, începută în urma apariției lui Hanks în emisiunea lui André și continuată ulterior prin declarații publice, nu a fost închisă.

De această dată, conflictul a revenit în atenția publică după o confruntare directă, surprinsă video la un eveniment important din industria divertismentului.