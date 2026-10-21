Prețurile legumelor proaspete au crescut puternic în piețele din Roma, după ce transportatorii din sudul Italiei au declanșat proteste care au blocat livrările către nordul țării. Roșiile și salata au ajuns la 10 euro kilogramul, iar unii comercianți se confruntă cu rafturi goale și cu dificultăți de aprovizionare, potrivit Mediafax Italia.

„Înseamnă că o să mâncăm mai puțin”. Așa descrie o pensionară din cartierul Monti situația pe care o găsește la piața din via Baccina. Roșiile, fasolea verde, ardeii, salata și dovleceii s-au scumpit, iar soiurile siciliene, preferate pentru sosuri și salate, au ajuns la 10 euro kilogramul, relatează presa italiană.

Scumpirile afectează atât cumpărătorii, cât și comercianții, care sunt nevoiți să majoreze prețurile pentru a acoperi costurile de achiziție. În unele cazuri, lipsa mărfii îi împiedică să își desfășoare activitatea în condiții normale.

Un vânzător de fructe și legume din Monti nu a reușit să își refacă stocurile în dimineața respectivă. Salata s-a scumpit de la 7 la 10 euro kilogramul, iar roșiile Pachino, cumpărate cu 6,50 euro, trebuie vândute cu 9,90 euro. În lipsa clienților, cei patru angajați ai magazinului au rămas fără activitate.

Situația este similară și la piața Alberone, unde Roberta a ales să comercializeze doar roșii din producția locală.

„Pe cele siciliene, dacă vin, nu le iau. Refuz, pentru că mi-e rușine să le vând cu 10 euro”, spune aceasta.

Alte produse au ajuns, la rândul lor, la prețuri ridicate. Avocado din Mexic costă 10 euro, broccoli și vinetele depășesc 5 euro kilogramul, iar fructul dragonului cultivat în Sicilia a ajuns la 23,94 euro.

Comercianții încearcă să găsească alternative în Spania, Olanda, Turcia și Albania, însă nici produsele din aceste țări nu mai sunt ieftine.

Pâinea rămâne printre puținele produse care nu au înregistrat creșteri comparabile. Un brutar de pe via Catania vinde pâinea de casă cu 3,80 euro kilogramul și cumpără făină din regiunile Lombardia și Piemont o dată la două luni.

Problemele de aprovizionare se văd și la Centrul Agroalimentar al Romei (CAR), situat la Guidonia. Roșiile cherry din Sicilia au depășit 5 euro kilogramul la vânzarea en-gros, în timp ce soiurile datterini au ajuns la 7,50 euro.

Pentru a acoperi deficitul, comercianții apelează la roșii din Albania, care costă aproximativ 2 euro kilogramul, și la ardei din Spania, vânduți cu 3,80 euro kilogramul.

„Toată filiera suferă”, spune Massimo Pallottini, președintele CAR, referindu-se la efectele pe care blocajele le au asupra întregului lanț de aprovizionare.

Protestele afectează inclusiv industria alimentară. Fabrica de paste Rummo și-a suspendat producția din cauza lipsei livrărilor de grâu dur, materie primă esențială pentru fabricarea pastelor.

Protestul a început pe 16 octombrie în Sicilia și s-a extins ulterior în Calabria, Puglia, Basilicata, Campania și Molise. Transportatorii contestă creșterea costurilor cu motorina, care s-a scumpit din nou după expirarea, la 6 octombrie, a reducerii accizelor.

Din cauza blocajelor, camioanele care transportă mărfuri perisabile nu mai pleacă spre nordul Italiei, ceea ce afectează disponibilitatea produselor și costurile suportate de comercianți.

Guvernul italian a promis ajutoare în valoare de peste un miliard de euro, însă transportatorii din Calabria și Campania au anunțat că vor continua protestele până pe 27 octombrie.

Deocamdată, supermarketurile nu se confruntă cu probleme majore de aprovizionare. Angajații unui lanț comercial au observat însă întârzieri la livrările de dovlecei, ardei și roșii.

În cazul acestor produse, întârzierile nu au fost urmate de reduceri de preț, iar cumpărătorii continuă să suporte costurile ridicate. Dacă blocajele persistă, presiunea asupra aprovizionării și asupra prețurilor ar putea continua și în zilele următoare.