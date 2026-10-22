Pentru tot mai mulți tineri, să-și cumpere o locuință presupune un efort financiar dificil de susținut fără ajutorul familiei. Părinții pot contribui la plata avansului, pot împrumuta bani sau pot participa la finanțarea achiziției, însă sprijinul trebuie planificat atent. Altfel, o inițiativă pornită din dorința de a ajuta poate genera tensiuni, pierderi financiare sau neînțelegeri pe termen lung, explică WSJ.

Înainte de a contribui la achiziție, părinții ar trebui să-și evalueze economiile, veniturile și cheltuielile viitoare.

Banii destinați pensiei, tratamentelor medicale sau altor nevoi esențiale nu ar trebui puși în pericol pentru a finanța locuința copilului.

Este important ca ajutorul să nu depindă de sacrificii pe care familia nu și le poate permite.

Chiar dacă suma oferită nu acoperă integral avansul solicitat de bancă, aceasta poate reduce valoarea creditului și, implicit, povara ratelor lunare. Înainte de transferul banilor, părinții și copilul ar trebui să clarifice dacă suma reprezintă un cadou sau un împrumut.

Dacă banii trebuie returnați, este recomandabil să existe un acord scris, care să precizeze suma, termenul de rambursare și eventualele dobânzi. O înțelegere verbală poate părea suficientă între membrii familiei, dar poate deveni o sursă de conflict atunci când situația financiară se schimbă.

Părinții pot ajuta și prin garantarea sau co-semnarea unui credit, dacă banca acceptă această soluție. Totuși, implicarea vine cu riscuri: dacă ratele nu sunt achitate, persoana care garantează poate ajunge să răspundă pentru obligațiile asumate. Înainte de semnarea documentelor, trebuie înțelese toate consecințele financiare și juridice.

Un alt aspect important apare atunci când copilul este căsătorit sau cumpără locuința împreună cu partenerul. Dacă relația se încheie, pot apărea dispute privind proprietatea și banii investiți de părinți. De aceea, proveniența sumelor și condițiile contribuției ar trebui documentate, iar pentru situațiile complexe poate fi util sfatul unui notar sau avocat.

În final, părinții ar trebui să evite să transforme ajutorul financiar într-un instrument de control asupra alegerii locuinței sau a vieții copilului. Este firesc să ofere sfaturi, dar decizia trebuie să țină cont de veniturile și posibilitățile reale ale viitorului proprietar.

Cel mai bun sprijin nu înseamnă doar bani, ci și un plan realist. O locuință mai modestă, cu rate sustenabile, poate fi o alegere mai sănătoasă decât o achiziție costisitoare, susținută permanent de părinți.