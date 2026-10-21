Google Cloud a anunțat astăzi lansarea modelelor OpenAI în model garden din platforma Gemini. Astfel, Google Cloud devine singurul furnizor de servicii cloud de tip hyperscale care oferă acces la Gemini, Claude și GPT, alături de peste 200 de modele proprii, modele dezvoltate de terți și modele deschise, într-o platformă AI unificată pentru companii.

Google Cloud s-a definit întotdeauna prin diversitatea opțiunilor, guvernanța la standarde enterprise și un raport preț-performanță de top pe piață. Acest anunț continuă abordarea bazată pe deschidere și posibilitatea de a alege, oferind clienților flexibilitatea de a rula aplicații bazate pe agenți AI folosind modelele și infrastructura alese, pentru a obține echilibrul potrivit între costuri, capabilități și performanță.

„Google Cloud este o platformă de încredere pentru dezvoltatorii și companiile care creează agenți AI, dezvoltă software și folosesc inteligența artificială în activitatea lor. Acest parteneriat reprezintă un pas important pentru a pune cele mai performante modele ale noastre și Codex la dispoziția clienților, în mediile în care aceștia dezvoltă deja soluții, oferindu-le și mai multe opțiuni privind utilizarea inteligenței artificiale de ultimă generație, pe măsură ce dezvoltăm împreună ecosistemul agenților AI”, a declarat Greg Brockman, președinte și cofondator OpenAI.

„Ne concentrăm pe a le oferi clienților o gamă largă de modele, inclusiv cele de la OpenAI, astfel încât să poată alege modelul potrivit pentru fiecare sarcină și să obțină rezultate de calitate optimă, la costuri mai mici”, a declarat Thomas Kurian, CEO Google Cloud.

Prin adăugarea celor mai noi modele OpenAI în model garden, alături de Gemini și Claude, Google Cloud oferă echipelor opțiuni pentru întreaga gamă de aplicații și sarcini de lucru din companii:

GPT- Astra: conceput pentru activități complexe de programare, utilizarea computerului, sarcini profesionale și cercetare științifică.

conceput pentru activități complexe de programare, utilizarea computerului, sarcini profesionale și cercetare științifică. GPT-6.1 Sol: oferă un nivel de inteligență apropiat de cel al Astra, la costuri mai mici, pentru programare cu agenți AI, utilizarea computerului și activități profesionale.

oferă un nivel de inteligență apropiat de cel al Astra, la costuri mai mici, pentru programare cu agenți AI, utilizarea computerului și activități profesionale. GPT-6.0 Luna: un model rapid și eficient din punctul de vedere al costurilor, destinat activităților de zi cu zi, la scară largă.

Prin intermediul platformei, clienții pot selecta și schimba dinamic modelul optim pentru fiecare caz de utilizare, în funcție de performanță, latență și eficiența costurilor, fără a fi limitați la o anumită arhitectură și fără a încheia contracte separate cu furnizorii. Dezvoltatorii au libertatea de a construi soluții alegând dintre sutele de modele disponibile în model garden. Deoarece modelele OpenAI sunt achiziționate direct prin Google Cloud Marketplace, întregul consum este inclus într-o singură factură Google Cloud, contribuie la îndeplinirea angajamentelor de consum cloud existente și este luat în calcul în cadrul Flexible Savings Plans (FSP), indiferent de furnizorul modelului.

Extinderea utilizării inteligenței artificiale generative nu ar trebui să presupună niciodată compromisuri în materie de conformitate sau securitate. Concepută de la început pentru a răspunde cerințelor de guvernanță ale companiilor, platforma Gemini se bucură astăzi de încrederea unor organizații de top la nivel mondial. Google Cloud se asigură că rularea oricărei aplicații bazate pe modele OpenAI sau ale altor furnizori respectă cele mai riguroase standarde enterprise:

Perimetre de date strict delimitate: instrucțiunile transmise de clienți, contextul furnizat și rezultatele generate rămân integral în perimetrul de date desemnat și nu sunt folosite niciodată pentru antrenarea modelelor de bază. Opțiunile Zero Data Retention (ZDR) vor fi disponibile în curând.

instrucțiunile transmise de clienți, contextul furnizat și rezultatele generate rămân integral în perimetrul de date desemnat și nu sunt folosite niciodată pentru antrenarea modelelor de bază. Opțiunile Zero Data Retention (ZDR) vor fi disponibile în curând. Acces izolat și strict controlat: modelele OpenAI rulează pe infrastructură Google Cloud dedicată, iar funcționalitățile Confidential Compute vor fi disponibile în curând. Toate solicitările sunt direcționate prin gateway-uri izolate, cu măsuri de securitate consolidate, asigurând că transferul datelor se desfășoară exclusiv în mediul securizat Google Cloud și că furnizorii terți de modele nu au acces neautorizat la mediul cloud al clientului.

modelele OpenAI rulează pe infrastructură Google Cloud dedicată, iar funcționalitățile Confidential Compute vor fi disponibile în curând. Toate solicitările sunt direcționate prin gateway-uri izolate, cu măsuri de securitate consolidate, asigurând că transferul datelor se desfășoară exclusiv în mediul securizat Google Cloud și că furnizorii terți de modele nu au acces neautorizat la mediul cloud al clientului. Auditare și gestionare unificată a identității: fiecare interacțiune cu agenții și modelele se desfășoară sub o identitate autentificată, oferind administratorilor IT vizibilitate completă asupra operațiunilor, protecție prin VPC Service Controls și înregistrarea unificată a jurnalelor de audit la nivelul întregului mediu IT al organizației.

Modelele OpenAI GPT-Astra, GPT 6.1 Sol și GPT 6.0 Luna sunt puse treptat la dispoziția unor clienți enterprise selectați, în regim de acces preliminar restricționat (private preview), în model garden din Google Cloud, urmând ca oferta să fie extinsă în curând.

Începând de astăzi, clienții pot dezvolta soluții folosind aceste modele prin API-urile Google Cloud și își pot conecta fluxurile de lucru locale din Codex CLI și Codex Desktop direct la platforma Gemini, pentru inferență.

În curând, modelele OpenAI vor fi disponibile în Gemini for business de la Google Cloud și în Google Antigravity, oferind companiilor și dezvoltatorilor flexibilitate în alegerea modelelor și acces la modelul optim pentru fiecare sarcină.

Citiți mai multe despre acest anunț pe blogurile Google Cloud și OpenAI.