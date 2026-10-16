Politica

PSD anunță că nu va accepta vânzarea companiilor de stat profitabile

PSD anunță că nu va accepta vânzarea companiilor de stat profitabilesursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Partidul Social Democrat (PSD) anunță că își menține opoziția față de vânzarea companiilor de stat profitabile și a celor din domenii strategice, precum energia, apărarea și sectorul bancar, potrivit unui comunicat al formațiunii politice.

PSD: companiile de stat profitabile și din domeniile strategice nu trebuie vândute

Partidul susține că aceeași poziție va fi apărată și în cadrul Cabinetului Niculescu și respinge acuzațiile potrivit cărora ar exista contradicții între pozițiile sale anterioare și programul de guvernare.

„PSD a fost și rămâne consecvent: companiile de stat profitabile și din domeniile strategice nu trebuie vândute”, transmite formațiunea într-un comunicat.

PSD invocă programul de guvernare depus la Parlament de premierul desemnat, care prevede explicit: „Nu vindem active strategice profitabile sub presiune bugetară și fără o evaluare corectă”.

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Hidroelectrica, Romgaz și CEC Bank, companii profitabile

Potrivit PSD, această prevedere confirmă poziția exprimată în aprilie 2026, când partidul s-a opus planurilor de vânzare a unor pachete de acțiuni deținute de stat la companii precum Hidroelectrica, Romgaz și CEC Bank. Formațiunea susține că respectivele companii erau evaluate la valori mult sub potențialul lor real.

Luca Niculescu PSD

Luca Niculescu PSD / Foto: Inquam Photos / George Călin

În același timp, PSD face distincție între companiile profitabile și cele aflate în dificultate. Partidul precizează că nu s-a opus atragerii de investitori în cazul societăților de stat care înregistrează pierderi.

PSD acceptă vânzarea de companii neprofitabile

Formațiunea invocă și proiectul de lege inițiat de PSD, identificat prin numărul PL-x 376/2026, care prevede interzicerea înstrăinării acțiunilor statului până la 31 decembrie 2027. Potrivit comunicatului, proiectul exceptează de la interdicție companiile care înregistrează pierderi timp de cinci ani consecutivi sau se află în insolvență, constatată printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

PSD susține că această abordare este compatibilă cu prevederile programului de guvernare privind atragerea de investitori în anumite companii de stat.

„Nu există nicio contradicție între pozițiile exprimate anterior de PSD pe acest subiect și angajamentele asumate acum prin Programul de guvernare”, afirmă partidul, care cere ca informațiile prezentate publicului să reflecte corect poziția sa privind administrarea companiilor de stat.

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