Slovacia va relua consultările economice cu Rusia la Moscova, pe 26 octombrie 2026, pentru a discuta despre aprovizionarea cu energie, inclusiv gaze naturale, petrol și energie nucleară, potrivit Reuters.

Decizia guvernului condus de Robert Fico marchează reluarea unui mecanism bilateral suspendat după invazia rusă pe scară largă în Ucraina din 2022 și evidențiază divergențele dintre Bratislava și partenerii săi din Uniunea Europeană și NATO.

Potrivit informațiilor, reuniunea Comisiei interguvernamentale ruso-slovace pentru cooperare economică, științifică și tehnică va include și discuții despre agricultură, mediu, sport și cultură. Autoritățile slovace susțin că dialogul cu Moscova trebuie să rămână compatibil cu angajamentele asumate în cadrul UE și al Alianței Nord-Atlantice.

Ministerul Afacerilor Externe al Slovaciei a anunțat că reuniunea din 26 octombrie va avea în centrul agendei securitatea aprovizionării cu resurse strategice. Bratislava urmărește să discute atât despre livrările de gaze naturale, cât și despre continuarea importurilor de petrol din Rusia.

Reluarea consultărilor are loc într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să reducă dependența statelor membre de resursele energetice rusești. Conform planului european menționat în informațiile Reuters, Slovacia ar trebui să renunțe la achizițiile de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027.

Pentru autoritățile slovace, menținerea unor canale de comunicare cu Moscova este legată de interesele energetice și economice ale țării. În același timp, apropierea de Rusia intră în contradicție cu direcția urmărită de o parte importantă a statelor europene după declanșarea războiului din Ucraina.

Prim-ministrul Robert Fico a criticat în repetate rânduri sancțiunile europene impuse Moscovei și a susținut menținerea relațiilor energetice cu Rusia. Liderul slovac a efectuat mai multe vizite la Moscova, inclusiv în mai 2026, potrivit relatării Reuters.

Fico a suspendat ajutorul militar acordat de Slovacia Ucrainei, însă companiile continuă să exporte muniție și echipamente militare pe baze comerciale. Printre acestea se numără și firme cu capital de stat.

Premierul slovac a criticat, de asemenea, politica occidentală față de Rusia și a exprimat rezerve privind implicarea NATO într-un eventual conflict direct cu Moscova. El a afirmat că ar prefera neutralitatea Slovaciei în locul apartenenței la Alianța Nord-Atlantică, deși țara rămâne membră a organizației.

Pozițiile sale au contribuit la conturarea unei abordări distincte în interiorul Uniunii Europene, în special în ceea ce privește sancțiunile, sprijinul pentru Ucraina și securitatea energetică.

Ministerul slovac de Externe a precizat că dezvoltarea relațiilor cu Rusia trebuie să țină cont de statutul Slovaciei de membră a Uniunii Europene și NATO. Potrivit instituției, autoritățile urmăresc să păstreze posibilitatea dialogului, fără a abandona angajamentele care decurg din apartenența la cele două organizații.

Această poziție reflectă dificultatea Bratislavei de a concilia interesele economice, în special cele legate de importurile energetice, cu obiectivele europene de reducere a dependenței de Rusia.

Disputa privind aprovizionarea cu petrol a amplificat tensiunile dintre Slovacia și Ucraina la începutul anului 2026. Fico a criticat Kievul pentru întreruperea livrărilor, în timp ce partea ucraineană a atribuit problemele atacurilor rusești.

Întâlnirea de la Moscova va oferi un indiciu privind direcția relațiilor energetice dintre Slovacia și Rusia într-o perioadă în care UE urmărește eliminarea treptată a dependenței de combustibilii ruși.

Rezultatele concrete ale discuțiilor și eventualele acorduri privind livrările de petrol, gaze sau cooperarea nucleară vor fi esențiale pentru evaluarea efectelor reuniunii. Până atunci, reluarea consultărilor confirmă că guvernul lui Robert Fico dorește să păstreze deschise canalele de cooperare cu Moscova, în pofida divergențelor cu o parte dintre partenerii europeni.